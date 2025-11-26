heeft in het verleden contact gehad met Arne Slot over een mogelijke transfer naar Feyenoord. Dat bevestigt de aanvoerder van PSV dinsdag, daags voor het Champions League-duel tegen het Liverpool van Slot.

PSV staat woensdagavond op Anfield tegen de kampioen van Engeland die in een ongekende crisis verkeert. Afgelopen weekend werd tegen Nottingham Forest (0-3) alweer de zesde competitienederlaag in twaalf wedstrijden geleden, waardoor Liverpool zichzelf terugvindt op een schamele elfde plaats op de ranglijst. Schouten grapte zaterdag dan ook dat het bezoek aan Liverpool 'een makkie' gaat worden.

Artikel gaat verder onder video

Daags voor de wedstrijd maakt Schouten echter duidelijk dat van onderschatting absoluut geen sprake kan zijn: "Het is en blijft een heel grote club. Als je heel realistisch kijkt: bij ons zal er héél van moeten kloppen - wat de laatste weken trouwens ook wel het geval is - om hier een resultaat te pakken", wordt de middenvelder annex centrale verdediger geciteerd door het Eindhovens Dagblad. "Dat zij in een lastige periode zitten, is een feit. Dan kan het zijn dat ze iets minder zelfvertrouwen hebben. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken", aldus Schouten.

En passant geeft Schouten toe dat hij contact heeft gehad met Slot in de periode dat hij bij Bologna speelde. De huidige trainer van Liverpool wilde hem destijds naar Feyenoord halen. Daar werd in de winterse transferperiode van het seizoen 2022/23 ook door verschillende media over bericht. "Maar dat was toen, nu hebben we zeker geen contact meer, hoor", bezweert Schouten.