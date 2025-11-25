PSV gaat woensdagavond op bezoek bij Liverpool in de Champions League. De wedstrijd begint om 21.00 uur op Anfield. Voor Peter Bosz lijkt er opnieuw geen reden om te sleutelen aan zijn basiself. De vermoedelijke opstelling van PSV vind je in dit artikel.

Never change a winning team luidt het bekende gezegde, en dat geldt zeker voor PSV. De resultaten zijn goed, met een vast elftal. Zaterdag tegen NAC (0-1 zege) stuurde Bosz voor de vijfde keer op rij hetzelfde elftal het veld op. Dat was sinds 1986 niet meer gebeurd bij PSV. Het veldspel viel weliswaar tegen, het resultaat was goed.

Artikel gaat verder onder video

“Als het goed gaat wil een trainer zijn team laten staan”, zei Bosz zelf tegen ESPN. "Dit laat ook zien hoe fit de selectie is, echt top.” Maar, zo voegde hij toe: “Je weet dat je bij PSV meer dan elf goede spelers hebt. Dan moet je soms spelers teleurstellen, maar je weet dat je diezelfde spelers nodig gaat hebben later in het seizoen.”

Maar dat moment lijkt nu nog niet te komen. Op de persconferentie van dinsdagavond kreeg Bosz de vraag of er vermoeide spelers zijn. “Hier? Nee, hier wil iedereen graat voetballen. Waarom het soms dan wel of niet lukt om onder de druk uit te spelen, dat is af en toe ook onverklaarbaar. We spelen tegen NAC en AZ met dezelfde namen en het zijn heel verschillende wedstrijden. Dat kun je niet altijd verklaren.”

Doelman Matej Kovár ontving de afgelopen weken wat kritiek, maar keepte tegen NAC weer een goede wedstrijd terwijl concurrent Nick Olij geen vlekkeloos optreden kende bij Jong PSV. De plek onder de lat lijkt dus ingevuld. Achterin worden Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski en Anass Salah-Eddine verwacht. Op het middenveld vormen Mauro Júnior en Joey Veerman het vaste blok, met Dennis Man, Ismael Saibari en Ivan Perisic voor zich. Clubtopscorer Guus Til krijgt de voorkeur boven Ricardo Pepi in de spits.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.