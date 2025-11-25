hoeft in de Champions League-wedstrijd van Liverpool tegen PSV niet te rekenen op een basisplaats. Volgens The Standard wordt de recordaankoop van The Reds geslachtofferd door trainer Arne Slot.

De crisis van Liverpool is nog altijd niet ten einde. The Reds leken weer op de goede weg na een overwinning op Aston Villa (2-0) in de Premier League en een 1-0 overwinning op Real Madrid in de Champions League. Niets is minder waar, want de voorbije twee competitiewedstrijden tegen Manchester City (3-0) en Nottingham Forest (0-3) is de club weer terug bij af. Liefst zes van de laatste zeven Premier League-wedstrijden ging verloren, waardoor Liverpool is afgezakt naar een teleurstellende elfde plek.

Artikel gaat verder onder video

Tegen PSV zullen de mannen van Slot zich dus willen revancheren. De verwachting is dan ook dat de Nederlandse coach wederom zal gaan sleutelen aan zijn elftal. The Standard weet te melden dat Isak, die afgelopen zomer voor liefst 145 miljoen euro de overstap maakte van Newcastle United naar Liverpool, geslachtofferd zal worden door Slot. "Hij was vrijwel anoniem tegen Nottingham Forest", klinkt het. Vorige week zei Slot nog dat Isak zou moeten blijven spelen om fit te worden en zo zijn vorm terug te vinden. Isak zal waarschijnlijk vervangen worden door Hugo Ekitike.

Wie wel in de basis zal starten bij Liverpool is Mohammed Salah. De Egyptische buitenspeler is dit seizoen nagenoeg onzichtbaar bij The Reds, maar zal tegen PSV dus gewoon kunnen rekenen op een basisplaats. Analist Wayne Rooney adviseerde Slot om Salah te passeren, maar daar lijkt de coach dus geen gehoor aan te geven. Florian Wirtz daarentegen zal ook niet spelen tegen PSV. De Duitse middenvelder kwam in de zomer voor 125 miljoen euro over van Bayer Leverkusen, maar is nog geblesseerd en moest afgelopen weekend ook verstek laten gaan.

Vermoedelijke opstelling Liverpool tegen PSV: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Gakpo.