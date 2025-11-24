Live voetbal

'Liverpool wil tij keren door flink bedrag neer te leggen voor Premier League-sensatie Semenyo'

Liverpool is in een sportieve crisis beland, nadat het de eerste wedstrijden van het seizoen voor de wind ging. Zelfs de positie van Arne Slot, de trainer die vorig jaar de titel voor The Reds pakte, staat nu onder druk. Liverpool wil de Nederlander echter steunen door binnenkort sensatie Antoine Semenyo over te nemen van Bournemouth.

De ploeg van Slot begon voortvarend aan het seizoen, maar is ondertussen volledig weggezakt. Door een pijnlijk verlies op eigen veld tegen Nottingham Forest (0-3) van afgelopen zaterdag staat Liverpool nu op de twaalfde plek in de Premier League, met een achterstand van elf punten op koploper Arsenal. The Reds staan dan ook dichterbij de degradatiezone: het verschil met nummer achttien Leeds bedraagt maar zeven punten.

Artikel gaat verder onder video

De club die vorig jaar kampioen werd hoopt Slot echter niet te hoeven ontslaan en wil het tij zo snel mogelijk gekeerd zien worden. Een kwaliteitsinjectie in de winterstop moet de oplossing zijn: Florian Plettenberg van het Duitse Sky meldt maandag dat de gesprekken met Bournemouth-sensatie Semenyo al in een vergevorderd stadium zitten. De 25-jarige Ghanees is de laatste seizoenen steeds meer op de voorgrond getreden en breekt nu definitief door.

Na elf competitiewedstrijden staat de dribbelaar al op zes doelpunten en drie assists. Semenyo kan op alle drie de posities in de aanval uit de voeten, maar is met name een buitenspeler. Aan de speler van Bournemouth hangt echter wel een fors prijskaartje: zijn afkoopsom bedraagt volgens Plettenberg 70 miljoen euro. Semenyo heeft nog een contract tot medio 2030 bij Bournemouth.

De rappe vleugelaanvaller, die bij Liverpool op lange termijn mogelijk Mohamed Salah gaat vervangen, wordt door een hele hoop clubs in de gaten gehouden. Ook andere topclubs in Engeland zitten achter zijn handtekening aan, weet Plettenberg. Bayern München is momenteel niet bezig met Semenyo, maar de concurrentie blijft hevig.

De kikker
260 Reacties
956 Dagen lid
366 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En een back-up voor konate? want die speelt partijen slecht zeg..

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Antoine Semenyo

Antoine Semenyo
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 25 jaar (7 jan. 2000)
Positie: AM (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
11
6
2024/2025
Bournemouth
37
11
2023/2024
Bournemouth
33
8
2022/2023
Bournemouth
11
1

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
10
Man Utd
12
0
18
11
Everton
12
0
18
12
Liverpool
12
-2
18
13
Brentford
12
-1
16
14
Newcastle
12
-2
15

Complete Stand

