Vermoedelijke opstelling Feyenoord: reserverol voor Steijn, Targhalline terug in basis

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
26 november 2025, 17:42

Feyenoord neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen Celtic. Robin van Persie zal zijn elftal naar verwachting op één positie wijzigen. Oussama Targhalline keert vermoedelijk terug in het elftal, wat ten koste zou gaan van Sem Steijn.

Feyenoord krijgt donderdag in De Kuip bezoek van Celtic. De Rotterdammers hopen tegen de Schotten de slechte reeks te doorbreken; van de laatste vijf officiële duels werden er liefst vier verloren. In de achterhoede heeft Van Persie nauwelijks wat te kiezen. De verwachting is dat Timon Wellenreuther gewoon het doel zal verdedigen, met Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe in het centrum voor hem. Aan de linkerkant zal Gijs Smal aan de aftrap verschijnen, aangezien Jordan Bos nog niet fit is. Bart Nieuwkoop lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen boven Jordan Lotomba op rechtsback.

Ook in de voorhoede ziet het er niet naar uit dat Van Persie wijzigingen door gaat voeren. Hoewel Anis Hadj Moussa afgelopen weekend tegen NEC (2-4 nederlaag) nog vroegtijdig naar de kant werd gehaald wegens een gebrek aan verdedigende arbeid, lijkt Van Persie gewoon voornemens de Algerijn aan de aftrap te laten verschijnen. De rest van de voorhoede zal naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit Ayase Ueda en Leo Sauer.

Op het middenveld voert Van Persie waarschijnlijk wel een wijziging door. Aanvoerder Sem Steijn werd al in meerdere grote wedstrijden op de bank gezet door zijn trainer en dat zal naar verwachting ook tegen Celtic het geval zijn. De aanvallende middenvelder zal dan worden vervangen door Oussama Targhalline. Quinten Timber en Luciano Valente lijken hun plek in het elftal wel te behouden.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.

Ueda, Valente en Sauer vieren een goal bij Heracles - Feyenoord

Van Persie kritisch op Sauer: 'Dat is veel te weinig'

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Valentijn Driessen: Van Persie gaat de mist in met wissel Hadj Moussa

Quinten Timber

Valentijn Driessen: 'Quinten Timber hobbelt rond, waar gaat het over?'

Feyenoord - Celtic

Feyenoord
18:45
Celtic
Wordt gespeeld op 27 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Sem Steijn

Sem Steijn
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (12 nov. 2001)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
6
2024/2025
Twente
35
27
2023/2024
Twente
34
17
2023
Twente
0
0

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

