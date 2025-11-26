Feyenoord neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen Celtic. Robin van Persie zal zijn elftal naar verwachting op één positie wijzigen. keert vermoedelijk terug in het elftal, wat ten koste zou gaan van .

Feyenoord krijgt donderdag in De Kuip bezoek van Celtic. De Rotterdammers hopen tegen de Schotten de slechte reeks te doorbreken; van de laatste vijf officiële duels werden er liefst vier verloren. In de achterhoede heeft Van Persie nauwelijks wat te kiezen. De verwachting is dat Timon Wellenreuther gewoon het doel zal verdedigen, met Anel Ahmedhodzic en Tsuyoshi Watanabe in het centrum voor hem. Aan de linkerkant zal Gijs Smal aan de aftrap verschijnen, aangezien Jordan Bos nog niet fit is. Bart Nieuwkoop lijkt opnieuw de voorkeur te krijgen boven Jordan Lotomba op rechtsback.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de voorhoede ziet het er niet naar uit dat Van Persie wijzigingen door gaat voeren. Hoewel Anis Hadj Moussa afgelopen weekend tegen NEC (2-4 nederlaag) nog vroegtijdig naar de kant werd gehaald wegens een gebrek aan verdedigende arbeid, lijkt Van Persie gewoon voornemens de Algerijn aan de aftrap te laten verschijnen. De rest van de voorhoede zal naar alle waarschijnlijkheid bestaan uit Ayase Ueda en Leo Sauer.

Op het middenveld voert Van Persie waarschijnlijk wel een wijziging door. Aanvoerder Sem Steijn werd al in meerdere grote wedstrijden op de bank gezet door zijn trainer en dat zal naar verwachting ook tegen Celtic het geval zijn. De aanvallende middenvelder zal dan worden vervangen door Oussama Targhalline. Quinten Timber en Luciano Valente lijken hun plek in het elftal wel te behouden.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Nieuwkoop, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Targhalline, Timber, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Sauer.