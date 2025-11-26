Robin van Persie gaat op de dag van Feyenoord - Celtic nog persoonlijk in gesprek met . De trainer haalde zijn reserve-aanvoerder afgelopen weekend een kwartier voor tijd naar de kant tijdens het verloren duel met N.E.C. (2-4) en uitte na afloop in de media openlijk kritiek op het gebrek aan verdedigende arbeid die Hadj Moussa in die wedstrijd leverde.

Van Persie haalde Hadj Moussa bij een 2-2 tussenstand naar de kant en draaide na afloop van het duel niet om de zaken heen. "Hij was niet op. Zijn wissel had te maken met een aantal momenten in ons verdedigen, waar ik meer van verwachtte. Dat moet je te allen tijde opbrengen. Als je dat om wat voor reden dan ook niet kan opbrengen, dan ga je eraf. Dat moet je gewoon doen. Altijd. Hij levert bij de 2-1 een prachtige assist af, maar je moet je taken blijven uitvoeren. Hij heeft het een aantal keer in verdedigend opzicht laten lopen. Het uitvoeren van je taken geldt voor iedereen, ook voor Hadj Moussa", aldus Van Persie afgelopen zondag.

Woensdag krijgt Van Persie tijdens de persconferentie, waarin hij vooruitblikt op het treffen met Celtic van donderdag, de vraag of hij na het verlies tegen N.E.C. nog met Hadj Moussa gesproken heeft. "Ja, dat ben ik wel van plan", reageert de trainer. Van Persie legt vervolgens uit dat het gesprek eigenlijk voor woensdag al op de planning stond, maar door allerlei drukte naar de wedstrijddag is verschoven.

Jeroen Stekelenburg (NOS) vraagt Van Persie hoe het gesprek tussen hem en Hadj Moussa eruit zal komen te zien: "Ik wil op basis van beelden, maar niet alleen beelden... ook op basis van een gesprek over hoe hij er zelf in zit en het zelf beleeft, dat is een grote factor", legt Van Persie uit. "Of het cliché waar is dat ik zulke dingen alleen zeg over spelers waar ik het in zie zitten en omdat ik ze beter wil maken? Oh, ja", beaamt de trainer. "Ik ben denk ik richting de, in mijn ogen, betere spelers kritischer dan richting jeugdspelers. Die zal ik wat meer beschermen dan spelers waar ik nog meer van verwacht. Daar ben ik kritischer tegen, dat weten ze ook en daar zouden ze eigenlijk blij mee moeten zijn", aldus Van Persie.