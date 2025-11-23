Live voetbal 1

Robin van Persie baalt van optreden Anis Hadj Moussa: 'Hij moet zijn taken uitvoeren'

23 november 2025, 18:20

Robin van Persie baalt van het optreden van Anis Hadj Moussa tegen NEC. In de met 2-4 verloren wedstrijd was de Algerijnse buitenspeler volgens Van Persie slecht aan het meeverdedigen.

Op de persconferentie werd Van Persie gevraagd naar het optreden van Hadj Moussa, aangezien de coach van Feyenoord besloot om de rechtsbuiten te wisselen. Dat gebeurt niet vaak, want Hadj Moussa is de meest creatieve speler waar Feyenoord over beschikt. Zeker bij een achterstand, wat op dat moment het geval was, kiest Van Persie er niet vaak voor om zijn rechtsbuiten naar de kant te halen.

"Hij was niet op", reageert Van Persie op de vraag waarom hij Hadj Moussa wisselde. "Dat had te maken met een aantal momenten in ons verdedigen, waar ik meer van verwachtte. Dat moet je te allen tijde opbrengen. Als je dat om wat voor reden dan ook niet kan opbrengen, dan ga je eraf. Dat moet je gewoon doen. Altijd."

"Hij levert bij de 2-1 een prachtige assist af, maar je moet je taken blijven uitvoeren. Hij heeft het een aantal keer in verdedigend opzicht laten lopen. Het uitvoeren van je taken geldt voor iedereen, ook voor Hadj Moussa", besluit Van Persie.

boyke
1.109 Reacties
960 Dagen lid
5.984 Likes
boyke
Spijt me voor je van Persie maar je zit er nu echt naast, Als iemand zijn taken niet vervulde was het wel vriendje Timber. Die loopt over het veld rond een beetje als wandelaar, Totaal geen intersse, geen strijd, niet mee verdedigen en dan ook je eerste keeper die was super slecht. Wanneer ga je dat nu eens inzien. Meevoetballen kan hij al niet. Ballen aan een verdediger geven die gevaar op leveren. Bout keeper sorry maar deze keer zie je toch echt dat niet Moussa het niet goed heeft gedaan maar heel het team en zeker dus Timber en Wellenreuter.

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Ik sluit me aan bij de woorden van Boyke. Al heb ik nog wel vertrouwen in Timon.

FrankdeG
62 Reacties
7 Dagen lid
150 Likes
FrankdeG
Het hoort niet dat je als trainer een speler voor de bus gooit. Dat je het vindt snap ik wel, maar in het teambelang hou je de vieze was binnen. Robin doet het nu met Hadj, maar deed het eerder ook met Bijlow, Timber, Steijn, Zerrouki bijvoorbeeld. Je ziet dat een ervaren trainer nooit doen. Toch vind ik dat Van Persie de komende periode de kans moet krijgen om hier van te leren en de slechte resultaten om te buigen.

Klantenservice
1.698 Reacties
960 Dagen lid
18.323 Likes
Klantenservice
Als het dan om het verdedigen gaat, en je dus de voorsprong wil vasthouden, had ik een verdedigende wissel logischer gevonden. In dat gedeelte van de wedstrijd kwam NEC juist op stoom, en kon je misschien wel verwachten dat je nog een doelpunt moest maken. Moussa was het grote gevaar deze wedstrijd. Ik had hem laten staan, ondanks dat hij dan misschien iets minder meeverdedigde.

Quarlon
926 Reacties
1.154 Dagen lid
3.724 Likes
Quarlon
Van Persie toont nul zelfreflectie. Ook elke keer die Sliti er in die niets brengt en Moussa die wat creëert haalt hij er uit. Gewoon domme zet

Docker
94 Reacties
6 Dagen lid
200 Likes
Docker
Waarmee maar weer eens wordt aangetoond dat vP geen betere coach is dan Heitinga was. Ja voor de camera misschien. Voor de rest teert hij op een selectie die er regelmatig nog wel iets van bakt. Daar heeft ie geluk mee. Maar zijn eigen inbreng is bitter weinig en hij heeft geen idee wat ie doet.

