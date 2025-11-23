Robin van Persie baalt van het optreden van tegen NEC. In de met 2-4 verloren wedstrijd was de Algerijnse buitenspeler volgens Van Persie slecht aan het meeverdedigen.

Op de persconferentie werd Van Persie gevraagd naar het optreden van Hadj Moussa, aangezien de coach van Feyenoord besloot om de rechtsbuiten te wisselen. Dat gebeurt niet vaak, want Hadj Moussa is de meest creatieve speler waar Feyenoord over beschikt. Zeker bij een achterstand, wat op dat moment het geval was, kiest Van Persie er niet vaak voor om zijn rechtsbuiten naar de kant te halen.

"Hij was niet op", reageert Van Persie op de vraag waarom hij Hadj Moussa wisselde. "Dat had te maken met een aantal momenten in ons verdedigen, waar ik meer van verwachtte. Dat moet je te allen tijde opbrengen. Als je dat om wat voor reden dan ook niet kan opbrengen, dan ga je eraf. Dat moet je gewoon doen. Altijd."

"Hij levert bij de 2-1 een prachtige assist af, maar je moet je taken blijven uitvoeren. Hij heeft het een aantal keer in verdedigend opzicht laten lopen. Het uitvoeren van je taken geldt voor iedereen, ook voor Hadj Moussa", besluit Van Persie.