Robin van Persie na derde Feyenoord-nederlaag op rij: 'Dit hoort niet bij een topclub'

Robin van Persie baalt enorm van de derde nederlaag op rij voor Feyenoord: 2-4. Zeker omdat hij vond dat zijn elftal in de eerste 45 minuten een fantastische wedstrijd speelde tegen NEC.

"We spelen een fantastische eerste helft, waarin we drie, vier, vijf goals hadden moeten maken", begint Van Persie in gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen. Feyenoord ging door de gemiste kansen met een 1-1 stand de rust in. "Het had de wedstrijd makkelijker kunnen maken, maar dan nog was er niet veel aan de hand."

"We hebben vervolgens erg gehamerd op scherp en balvast beginnen aan de tweede helft, maar het ritme van de eerste helft hielden we niet vast. We moesten NEC niet het gevoel geven dat er wat te halen viel, maar we begonnen slap", oordeelt Van Persie.

Ondanks dat slappe begin kwam Feyenoord via Bart Nieuwkoop nog wel op een 2-1 voorsprong. Daarna ging het gruwelijk mis en gingen de Rotterdammers met 2-4 onderuit. "Ik vind dat we op het moment dat we voorstaan meer uit de controle moeten spelen. We hadden meer de rust moeten bewaren, dat hebben we niet goed uitgespeeld vandaag. Drie keer verliezen, dat hoort niet bij een topclub."