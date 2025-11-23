Live voetbal 1

Robin van Persie na derde Feyenoord-nederlaag op rij: 'Dit hoort niet bij een topclub'

Robin van Persie Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
23 november 2025, 17:14

Robin van Persie baalt enorm van de derde nederlaag op rij voor Feyenoord: 2-4. Zeker omdat hij vond dat zijn elftal in de eerste 45 minuten een fantastische wedstrijd speelde tegen NEC.

"We spelen een fantastische eerste helft, waarin we drie, vier, vijf goals hadden moeten maken", begint Van Persie in gesprek met ESPN-verslaggever Milan van Dongen. Feyenoord ging door de gemiste kansen met een 1-1 stand de rust in. "Het had de wedstrijd makkelijker kunnen maken, maar dan nog was er niet veel aan de hand."

"We hebben vervolgens erg gehamerd op scherp en balvast beginnen aan de tweede helft, maar het ritme van de eerste helft hielden we niet vast. We moesten NEC niet het gevoel geven dat er wat te halen viel, maar we begonnen slap", oordeelt Van Persie.

Ondanks dat slappe begin kwam Feyenoord via Bart Nieuwkoop nog wel op een 2-1 voorsprong. Daarna ging het gruwelijk mis en gingen de Rotterdammers met 2-4 onderuit. "Ik vind dat we op het moment dat we voorstaan meer uit de controle moeten spelen. We hadden meer de rust moeten bewaren, dat hebben we niet goed uitgespeeld vandaag. Drie keer verliezen, dat hoort niet bij een topclub."

FrankdeG
62 Reacties
7 Dagen lid
150 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

In zijn analyse hoor ik hem met name praten over hoe goed feijenoord het deed, dat ze 5x hadden moeten scoren etc. Maar ik hoor hem niet wat hij nu gaat doen om het lek boven te krijgen. Hij heeft geluk dat AZ en Ajax ook onwaarschijnlijk veel punten laten liggen.

peterdejong1983
Erkende gebruiker! Meer info
799 Reacties
1.154 Dagen lid
4.510 Likes
peterdejong1983
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@FrankdeG je leeft nog steeds in het verleden? Dat deden je vorige alteregos ook

Docker
94 Reacties
6 Dagen lid
200 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

FrankdeG heeft gewoon een punt @Peter. Of herinner je je zijn tekst en uitleg over de vele blessures ook al niet meer? vP toont werkelijk niets van zelfreflectie.

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik begin het toch wel somber in te zien. De eerste helft was prima maar dat is het vaker.. het is nu al zovaak voor gekomen dat je in de 2e helft overlopen wordt. Dit kan en mag niet.

21
311 Reacties
17 Dagen lid
565 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Off-Topic: Arsenal - Tottenham op de gratis zender van viaplay, voor de echte fijnproever.

PSV bril!
230 Reacties
298 Dagen lid
618 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21 Thanx!

Feyenoord - NEC

Feyenoord
2 - 4
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

