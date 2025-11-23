fungeert in het laatste kwartier van de wedstrijd tussen Feyenoord en N.E.C. plotseling weer als aanvoerder van de Rotterdammers. Trainer Robin van Persie nam de Oranje-international de band afgelopen zomer af, maar na de wissel van krijgt Timber de band plots toch weer om zijn arm geschoven.

Timber was vorig seizoen nog de eerste aanvoerder van Feyenoord, maar mede omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen besloot Van Persie om hem dat privilege in de zomer te ontnemen. Aankoop Sem Steijn werd vervolgens tot eerste captain gebombardeerd, met respectievelijk Givairo Read en Hadj Moussa als tweede en derde aanvoerder.

Steijn droeg de band in eerste instantie tegen N.E.C., maar toen hij dik twintig minuten voor tijd (bij een 2-2 stand) werd gewisseld gaf hij hem over aan Hadj Moussa - aangezien Read er vanwege een blessure niet bij is. Nog geen tien minuten later besloot Van Persie om Hadj Moussa echter óók naar de kant te halen, Aymin Sliti was zijn vervanger.

Hadj Moussa liep vervolgens op Timber af om hem de band weer om te schuiven. "Dit is toch ook best opvallend", sprak ESPN-commentator Vincent Schildkamp. "Dat was tot vandaag uit den boze. Maar hoe dan ook, het is een voetnoot in deze wedstrijd", aldus Schildkamp.