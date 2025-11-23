Quinten Timber fungeert in het laatste kwartier van de wedstrijd tussen Feyenoord en N.E.C. plotseling weer als aanvoerder van de Rotterdammers. Trainer Robin van Persie nam de Oranje-international de band afgelopen zomer af, maar na de wissel van Anis Hadj Moussa krijgt Timber de band plots toch weer om zijn arm geschoven.
Timber was vorig seizoen nog de eerste aanvoerder van Feyenoord, maar mede omdat hij zijn aflopende contract niet wilde verlengen besloot Van Persie om hem dat privilege in de zomer te ontnemen. Aankoop Sem Steijn werd vervolgens tot eerste captain gebombardeerd, met respectievelijk Givairo Read en Hadj Moussa als tweede en derde aanvoerder.
Steijn droeg de band in eerste instantie tegen N.E.C., maar toen hij dik twintig minuten voor tijd (bij een 2-2 stand) werd gewisseld gaf hij hem over aan Hadj Moussa - aangezien Read er vanwege een blessure niet bij is. Nog geen tien minuten later besloot Van Persie om Hadj Moussa echter óók naar de kant te halen, Aymin Sliti was zijn vervanger.
Hadj Moussa liep vervolgens op Timber af om hem de band weer om te schuiven. "Dit is toch ook best opvallend", sprak ESPN-commentator Vincent Schildkamp. "Dat was tot vandaag uit den boze. Maar hoe dan ook, het is een voetnoot in deze wedstrijd", aldus Schildkamp.
Wat een soap. Ze zijn echt wanhopig daar op zuid voor die handtekening 😂
Mooi om te zien dat de echte natuurlijke aanvoerder weer in ere is hersteld en dat Van Persie zijn fout heeft ingezien. Timber alle wedstrijden laten spelen en dan kan hij in de zomer zich opmaken voor een mooie transfer.
Ik durf er geld op te zetten dat dit een schijnbeweging is om hem te verleiden tot bijtekenen. Ik doe mijn best maar ik kan dat toch echt niet anders zien dan zo.
@Docker, Timber zal zeker niet zo dom zijn. Die heeft de afgelopen maanden genoeg gezien. Hij moet lekker gaan ballen en naar het WK. Dan een mooie transfer maken. Hij moet vooral aan zichzelf denken.
Dit is niet echt een opvallend moment. De club had 3 aanvoerder benoemd. Ze stonden op dat moment geen van drieën op het veld. Als je laatste aangewezen aanvoerder dan het veld verlaat, is het niet gek dat Timber dan de band krijgt. Alleen als je het een beetje wil opblazen, is het 'opvallend' wat mij betreft.
Ik kan wel gaan lopen gissen en over bepaalde zaken een gedachten hebben waarvan ik toch niet weet wat er precies speelt. Wat ik wel weet en zie is dat Timber echt verzaakt en echt beter moet gaan voetballen. Dat kan hij.
Feyenoord had tegen NEC niet alleen moeite met scoren, verdedigen en winnen, ook het beleid rond de aanvoerdersband leek ineens een improvisatieshow. Robin van Persie had Timber aan het begin van het seizoen nog heel stoer zijn band afgepakt: “Als je je contract niet wilt verlengen, dan ben je geen aanvoerder.” Duidelijke taal, sterke lijn… zou je denken. Maar twintig minuten voor tijd, bij 2-2, begint Feyenoord aan een soort kapiteinsstoelendans. Eerst draagt Steijn ’m over. Dan krijgt Hadj Moussa ’m. En nog geen tien minuten later staat Van Persie alweer te wisselen alsof het een demonstratie is van “hoeveel aanvoerders kun je in een wedstrijd gebruiken?” En dan gebeurt het ondenkbare: Hadj Moussa loopt doodleuk op Timber af om hem de band weer terug te schuiven. Dezelfde Timber die die band juist kwijt was omdat hij zijn contract níét wil verlengen. Dus ja… als dit een poging was om hem te verleiden tóch bij te tekenen, dan was het wel een heel doorzichtige. Alsof Timber denkt: “Ah kijk aan, ik mag weer aanvoerder zijn laat ik meteen even drie jaar bijtekenen!” Het oogde vooral zwak, wanhopig en vooral heel goedkoop. Een club die roept dat principes belangrijk zijn, maar ze bij de eerste beste wissel alweer laat varen, straalt niet echt overtuiging uit. Maar hé, in een wedstrijd waarin Feyenoord óók het verdedigen, afmaken en winnen vergat, dan kun je net zo goed je aanvoerdersbeleid ook overboord gooien.
Iedereen behalve Persie vond het belachelijk om Stein de band te geven (en timber dus 4de man?) Maar om juist vandaag op het moment dat Timber verzaakte hem de band te geven slaat nergens op. Wellenreuter verdient het veel meer
Neem me niet kwalijk maar wat heeft Wellenreuter gepresteerd. Niemand ziet het schijnbaar maar wederom verlies je door hem de wedstrijd, niet die 2-4 maar heel de wedstrijd was mister keeper 1 super slecht. ZIjn meevoetballen dat doe je nij de kleuters nog niet zo slecht. Dus @vrijddag die hoeft al helemaal geen band te dragen. Dat Timber hem kreeg dat is onbegrijpelijk, Als trainer had ik die de eerste helft al gewisseld. Het lijkt wel of hij de boel aan het saboteren is. Verdedigd niet mee. Loopt maar een beetje rond. AUB pribeer die gozer te verkopen in de winter.
