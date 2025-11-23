Commentator moet hard lachen om eigen fout: 'Shaq O'Neal in De Kuip'

Vincent Schildkamp ging zondag tijdens Feyenoord - NEC de fout in toen hij de naam van Shaqueel van Persie wilde uitspreken. Daar moest de commentator vervolgens hard om lachen.

De zoon van Van Persie zit zondag voor het eerst bij de wedstrijdselectie en zou dan ook zijn debuut kunnen maken voor Feyenoord. Het zou een bijzonder moment opleveren. De cameraman zoekt dan ook het gezicht van Van Persie jr. op in de eerste helft: in de twaalfde minuut van het duel wordt hij in beeld gebracht.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-commentator Vincent Schildkamp wil het 18-jarige talent dan introduceren, maar dat gaat mis. "Daar zit hij, Shaquille O'Neal", luiden de woorden van Schildkamp. De commentator schiet dan in de lach. "Shaqueel van Persie, excuus. Dat moest een keer gebeuren. Beiden zijn ze ook gek van de NBA (Amerikaanse basketbalcompetitie, red.), misschien daarom de verwarring."

Fans die de wedstrijd live volgen, vermaken zich wel met de verspreking. Zij zien de boomlange oud-basketballer O'Neal al op de bank zitten achter Robin van Persie.

Hahahahahaha Big shaq bij Feyenoord , mooi gezegd commentator 🤣 #feynec — maximilian0 (@maximil74952340) November 23, 2025

Shag O’Neill op de bank bij Feyenoord! #feynec — DutchFootballWatcher (@DutchFootball10) November 23, 2025