Live voetbal 1

Commentator moet hard lachen om eigen fout: 'Shaq O'Neal in De Kuip'

Stadion Feyenoord De Kuip
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
23 november 2025, 15:05

Vincent Schildkamp ging zondag tijdens Feyenoord - NEC de fout in toen hij de naam van Shaqueel van Persie wilde uitspreken. Daar moest de commentator vervolgens hard om lachen.

De zoon van Van Persie zit zondag voor het eerst bij de wedstrijdselectie en zou dan ook zijn debuut kunnen maken voor Feyenoord. Het zou een bijzonder moment opleveren. De cameraman zoekt dan ook het gezicht van Van Persie jr. op in de eerste helft: in de twaalfde minuut van het duel wordt hij in beeld gebracht.

Artikel gaat verder onder video

ESPN-commentator Vincent Schildkamp wil het 18-jarige talent dan introduceren, maar dat gaat mis. "Daar zit hij, Shaquille O'Neal", luiden de woorden van Schildkamp. De commentator schiet dan in de lach. "Shaqueel van Persie, excuus. Dat moest een keer gebeuren. Beiden zijn ze ook gek van de NBA (Amerikaanse basketbalcompetitie, red.), misschien daarom de verwarring."

Fans die de wedstrijd live volgen, vermaken zich wel met de verspreking. Zij zien de boomlange oud-basketballer O'Neal al op de bank zitten achter Robin van Persie.

➡️ Meer Feyenoord-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft

Kieft: 'Als Hadj Moussa dit een hele wedstrijd zou kunnen dan zou hij bij Real Madrid spelen'

  • Gisteren, 23:09
  • Gisteren, 23:09
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel