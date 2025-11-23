Een opvallend moment tijdens de voorbeschouwing van Feyenoord - NEC. Beide ploegen maken zich aan de hand van warming-ups klaar voor hun onderlinge duel, wanneer opeens naar Fresia Cousiño Arias toe loopt en haar belachelijk maakt.

De presentatrice van ESPN is niet opvallend groot (1.60 m) en maakt voor haar media-optredens vaak gebruik van een verhoginkje. Zo oogt ze groter. Zondag is dat weer het geval wanneer ze samen met Bram van Polen en Mario Been de voorbeschouwing van Feyenoord - NEC verzorgt.

Linssen loopt op het drietal af en zegt iets tegen Cousiño Arias. De presentatrice is daar zichtbaar niet van gediend. "Zit hij mij belachelijk te maken om mijn verhoging. Dat zien de mensen thuis niet, maar ik heb een klein verhoginkje." Linssen begroet Van Polen en Been vervolgens.

De cameraman toont daarna beelden van het verhoginkje. "Linssen is straks aan de beurt", dolt Cousiño Arias dan. De aanvaller van NEC is op dat moment teruggelopen naar zijn medespelers en wijst nog eens gekscherend naar het verhoginkje. Ook de ploeggenoten van de routinier kunnen erom lachen.