Live voetbal 1

Feyenoord-supporters uiten op sociale media massaal kritiek op Quinten Timber

Quinten Timber
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
23 november 2025, 15:25

Feyenoord-middenvelder Quinten Timber moet het op sociale media massaal ontgelden. Supporters van de Rotterdamse club zijn zwaar teleurgesteld in de manier waarop de veelzijdige middenvelder zich zondagmiddag laat zien in de thuiswedstrijd tegen NEC.

"Timber die als een diva rondloopt en niet wilt bijtekenen. Week op week de slechtste man op het veld. Balverlies en niet meelopen met z’n man en hoppa 0-1 achter. Hoef die vent nooit meer in een Feyenoord shirt te zien", luidt een van de reacties op sociale media. En daar blijft het niet bij.

Volg hier live de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC:

Artikel gaat verder onder video

De eerste helft die de 24-jarige middenvelder van de Rotterdammers heeft gespeeld tegen NEC, kan op weinig complimenten rekenen. Dramatisch was het, stellen de nodige supporters van Feyenoord op sociale media.

"Timber echt al weken de zwakste schakel bij Feyenoord. Wanneer gaat die lekker op de tribune zitten tot ie bijtekent?", vraagt een supporter van de nummer twee van de Eredivisie zich hardop af.

Een van de redenen dat supporters van Feyenoord het op Timber hebben gemund, is de manier waarop hij stond de verdedigen bij de openingstreffer van NEC: "Timber loopt gewoon niet met zijn man mee."

Vind jij dat Quinten Timber nog een basisplaats verdient bij Feyenoord?

Laden...
250 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kieft

Kieft: 'Als Hadj Moussa dit een hele wedstrijd zou kunnen dan zou hij bij Real Madrid spelen'

  • Gisteren, 23:09
  • Gisteren, 23:09
Kenneth Perez met op de achtergrond een elftalfoto van Ajax

Perez noemt 7 Ajax-spelers die basisplaats-onwaardig zijn: 'Gaaei is helemáál grappig'

  • Gisteren, 21:30
  • Gisteren, 21:30
De spelers van NEC vieren de 2-4 zege op Feyenoord

Vink tipt NEC-uitblinker Nejasmic bij Ajax: 'Zouden ze in Amsterdam een moord voor doen'

  • Gisteren, 20:33
  • Gisteren, 20:33
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - NEC

Feyenoord
2 - 4
N.E.C.
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
13
24
34
2
Feyenoord
13
17
28
3
AZ
13
5
24
4
NEC
13
11
21
5
Utrecht
13
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel