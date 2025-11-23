Feyenoord-middenvelder moet het op sociale media massaal ontgelden. Supporters van de Rotterdamse club zijn zwaar teleurgesteld in de manier waarop de veelzijdige middenvelder zich zondagmiddag laat zien in de thuiswedstrijd tegen NEC.

"Timber die als een diva rondloopt en niet wilt bijtekenen. Week op week de slechtste man op het veld. Balverlies en niet meelopen met z’n man en hoppa 0-1 achter. Hoef die vent nooit meer in een Feyenoord shirt te zien", luidt een van de reacties op sociale media. En daar blijft het niet bij.

De eerste helft die de 24-jarige middenvelder van de Rotterdammers heeft gespeeld tegen NEC, kan op weinig complimenten rekenen. Dramatisch was het, stellen de nodige supporters van Feyenoord op sociale media.

"Timber echt al weken de zwakste schakel bij Feyenoord. Wanneer gaat die lekker op de tribune zitten tot ie bijtekent?", vraagt een supporter van de nummer twee van de Eredivisie zich hardop af.

Een van de redenen dat supporters van Feyenoord het op Timber hebben gemund, is de manier waarop hij stond de verdedigen bij de openingstreffer van NEC: "Timber loopt gewoon niet met zijn man mee."

Timber die als een diva rondloopt en niet wilt bijtekenen. Week op week de slechtste man op het veld. Balverlies en niet meelopen met z’n man en hoppa 0-1 achter. Hoef die vent nooit meer in een Feyenoord shirt te zien. — kuipkijker (@Appelmoussa1908) November 23, 2025 Timber laat zich weer makkelijk van de bal zetten en verdedigd daarna als pupil.#FEYnec — Robin (@038Robin) November 23, 2025 Timber echt al weken de zwakste schakel bij Feyenoord. Wanneer gaat die lekker op de tribune zitten tot ie bijtekent? #FEYnec — Koen (@Koentjaaah) November 23, 2025 Timber laat zijn man weer eens lopen. Waardeloze speler #Timberout #Feyenoord — marcel siemens (@marcelsiemens) November 23, 2025 Aan Timber heb je echt helemaal niks meer. Is weer de Timber uit z'n eerste seizoen bij Feyenoord. Luie speler geworden. In de winterstop maar voor een spotprijsje van de hand doen. — Jaimy (@jaimytweets) November 23, 2025