Feyenoord verliest koploper PSV uit het oog na doelpuntrijke nederlaag tegen NEC

Feyenoord heeft opnieuw averij opgelopen in de titelstrijd. De ploeg van trainer Robin van Persie ging in de eigen Kuip met 2-4 onderuit tegen NEC. Feyenoord mag de nederlaag zichzelf aanrekenen, want de thuisploeg kreeg in de eerste helft, waarin het heer en meester was, voldoende kansen om de Nijmegenaren af te straffen.
Feyenoord begon fel in De Kuip en zette NEC direct onder druk. Via Luciano Valente, Sem Steijn en Ayase Ueda volgden in de openingsfase al meerdere grote kansen, maar telkens lag doelman Gonzalo Crettaz of een Nijmeegs blok in de weg. Ook Anis Hadj Moussa en Leo Sauer zochten het doel, terwijl NEC zich sporadisch meldde via een schot van Sami Ouaissa en later een gevaarlijke poging van Darko Nejasmic. Ondanks het Rotterdamse overwicht sloeg de ploeg van Dick Schreuder na 38 minuten toe: uitgerekend oud-Feyenoorder Bryan Linssen schoot NEC tegen de verhoudingen in op voorsprong: 0-1.
Na dat doelpunt bleef Feyenoord jagen op de gelijkmaker, maar het aluminium én Crettaz hielden de thuisploeg in eerste instantie nog van scoren. Terwijl de blessuretijd leek te verstrijken werd er door scheidsrechter Bas Nijhuis een extra minuut blessuretijd toegekend vanwege een blessurebehandeling van Bart Nieuwkoop. De ploeg van Robin van Persie profiteerde optimaal van die extra minuut, want daarin kwam Feyenoord op gelijke hoogte. Aanvoerder Steijn vond Sauer met een voorzet vanaf de zijkant van de zestien en de jonge Slowaak kopte de gelijkmaker binnen.
Feyenoord begon de tweede helft met frisse energie en kreeg al snel mogelijkheden om de voorsprong te pakken. Ueda liet een veelbelovende drie-tegen-twee-situatie echter onbenut en ook pogingen van Valente en Hadj Moussa strandden in besluiteloosheid. NEC bleef attent en meldde zich met schoten van Chery en later via een sterke solo van Önal. Na een afgekeurde treffer van Proper wegens buitenspel sloeg Feyenoord wél toe: Hadj Moussa stuurde Nieuwkoop diep, die de bal koel over Crettaz heen liftte voor de 2-1.
Lang konden de Rotterdammers niet van die voorsprong genieten. Waar Feyenoord naliet om de ruimtes beter te benutten, kwam NEC uit het niets langszij toen Lebreton een voorzet keurig binnenkopte: 2-2. Wellenreuther moest even later opnieuw optreden op een poging van Önal. In het slot trok NEC het duel helemaal naar zich toe. Grote man aan de zijde van de bezoekers werd Kento Shiogai. Eerst kopte de Japanner de 2-3 tegen de touwen. Bij het ingaan van de blessuretijd zag de spits doelman Wellenreuther te ver voor zijn goal staan, waarna hij zijn kans schoon zag. Shiogai besloot te schieten van ruime afstand en besliste daarmee het duel: 2-4. Door de nederlaag ziet Feyenoord de achterstand op koploper PSV, dat zaterdagavond NAC Breda met 0-1 versloeg, oplopen tot zes punten.
Wat een dramatische wedstrijd van feijenoord. 3 nederlagen op rij en daarvoor ook al tegen PSV verloren. Kansloos verliezen tegen NEC en GAE is wel zorgwekkend. Van Persie lijkt het compleet kwijt te zijn. De kuip zag er leeg uit in de 2e helft. Dit gaat onrust geven. De landskampioen loopt heel makkelijk uit waar feijenoord afhaakt en kan alvast de platte kar klaar maken.
@FrankdeG Als je de eerste helft ook hebt gekeken, weet je dat het zeker niet kansloos was. Die onrust maak je vooral zelf. Jammer dat je jezelf genoodzaakt voelt om te blijven provoceren nadat je vorige account verbannen is. Zullen we gewoon weer stoppen met provoceren en het bij mooie voetbalgesprekken houden?
@klantenservice, Hoezo is het provoceren door te noemen dat feijenoord 3 wedstrijden op rij heeft verloren en dat dit een dramatische wedstrijd is. Als je tegen NEC verliest met 2-4 dan is dat best dramatisch, zeker op basis van de 2e helft en de wijze daarop. Dat zijn gewoon feiten. Het publiek vond het kennelijk ook dramatisch want de kuip was na 80 minuten al half leeg. Ik vind het bijzonder dat op deze website er heel kritisch gereageerd mag worden op clubs als ajax, psv, az etc. Maar zodra er kritisch gereageerd wordt op feijenoord "mag" dit niet door jou want dat noem je "provoceren". Ik vind dit bijzonder. Als je ziet dat feijenoord de laatste 3 wedstrijden heeft verloren, daarvoor van Volendam wint en daarvoor van PSV verliest dan is dit wel een patroon. Dat is niet gek om te benoemen en vragen of Van Persie dit nog wel kan omdraaien. Ik heb mensen dezelfde opmerkingen over bijvoorbeeld Heitinga zien maken. Dus ik snap je opmerking eigenlijk niet. Misschien dat je het beter kunt toelichten?
@Klantenservice: als je nou gewoon eerlijk doet moet je ook je mede-Feyenoorders daarop aanspreken. Die doen het ook nog steeds.
@FrankdeG het gaat er niet om wat je benoemd, maar hoe je het benoemd. De toon maakt de muziek. Dit is nu valse muziek. Je hoeft het toneelstukje bij mij niet op te houden, we weten dat je dit bewust doet. Dat heb je zelf al eerder aangegeven. Je bent ook alleen op deze manier 'kritisch' in reacties over Feyenoord. Bij andere ploegen doe je dit in dezelfde soort situaties niet. Dan is het gewoon een optelsom en provoceren. Maar dat weet je zelf ook. Laten we er gewoon mee stoppen. Daarnaast zit er echt een verschil hoe ajax onder heitinga speelde en hoe feyenoord onder van Persie speelde. Tegen PSV verliezen is geen schande, was zeker niet kansloos. topclubs onderling hebben meestal een winaar. Vorige wedstrijd was slecht, maar hier voetbal je een uur lang gewoon heel goed. Je geeft het weg op fouten, maar kansloos is het niet. Daarnaast is er op dit moment ook geen onrust. Juist dan ten onrechte termen benoemen als kansloos en onrust, is provoceren. Je weet dat bepaalde figuren hierop gaan happen. Kritisch zijn mag zeker, dat ben ik ook, maar wel respectvol. Als ik een ander respectloos zie reageren, of een kop van fcupdate zie die provocerend is over een andere club, kaart ik dat ook aan. Laten we gewoon mooie muziek maken met z'n allen.
@Docker Als ik dat bij een ander artikel zie, dan doe ik dat ook zeker. Ik spit echter niet elk artikel door. Mocht je iets zien wil ik je vooral aanmoedigen om diegene om een gewone manier daarop te attenderen. Jij weet ook dat ik hier al in een eerdere periode een poging heb gedaan om het normaal te krijgen, door iedereen aan te spreken. Omdat de redactie dit naliet. Dus ik ben hier zeker wel eerlijk in. Maar help vooral, want ik kan niet heksen en alles zien/lezen. Volgens mij was jij toen ook iemand die geprobeerd heeft het normaal te houden en normaal aan te spreken. Wellicht dat we nog een poging kunnen doen? Normaal aanspreken en melding maken bij de redactie via [email protected] . Op die manier valt het argument 'maar die doet het ook' weg, omdat we zelf respectvol blijven, normaal aanspreken en melding maken. Zou mooi zijn als we weten te voorkomen dat het hier weer een chaotische kleuterklas wordt.
@klantenservice, De toon? Wie bepaalt wat de goede toon is en niet? Wat is de norm? Ga jij ook de journalisten aanspreken in de persco na de wedstrijd, want die zitten ook niet op jouw "toon" met de vragen die daar gesteld werden. Sterker nog, in vergelijking daarmee was mijn post heel mild en correct qua toon. Ik snap dat het voor jou als feijenoorder geen leuke periode is met deze uitslagen, maar deze post aanspreken op de 'toon' sla je de plank vind ik mis. Zeker omdat ik je sinds je terugkomst ander niet zie aanspreken op de toon van je eigen clubje. Ik heb dat een aantal keer gedaan, helaas zonder succes. Maar laten we niet offtopic gaan om elkaar de maat te nemen over de toon. Laten we het gezellig met elkaar houden hier. Ik geloof dat je het goed bedoelt, maar ik denk dat als je eerlijk bent dat je ziet dat mijn 'toon' al flink gematigd is en ik zie graag reacties dat jij de feijenoorders hier ook aanspreek op de 'toon'.
@FrankdeG ik heb ook Feyenoorders aangesproken op provocerende reacties, o.a. het account 21. Dus dat aanspreken gebeurt ook gewoon, als ik het zie. Dus daar sla je de plank zelf mis. Dat wij aan je manier van reageren herkennen wat je vorige account was, geeft wel aan dat het 'gematigde' best nog wat meer mag. Ik zie dat soort reacties van jou dan ook graag tegemoet!
Wat een blamage, die tweede helft van Feyenoord
Is mijn weekend toch nog goed gekomen. En die wellenreuter weer zo ver uit zijn doel die leert het echt nooit af haha. Heerlijk dit.
@De kikker als je weekend valt of staat met een uitslag van Feyenoord, heb ik echt met je te doen 😂
@Flamingo maak je geen zorgen hoor. Zelfs als Feyenoord kampioen zou worden gaat mijn leven vrolijk verder. Niet alles geloven wat ik schrijf 😂. Ik zou maar meer zorgen maken over je vriend 21 want als Slot straks ontslagen wordt gaat hij je nodig hebben..
@De kikker zal 'm een troostende schouder geven 😜 goed weekend!
Jammer maar NEC speelde leuk, fris en gevaarlijk voetbal. Niet breien, lekker direct. Zuiver in de passing. Terechte winnaar (helaas).
Echt niet goed, heel slecht.. Er moet snel wat gebeuren.. je voelde het aankomen in de 2e helft en NEC terecht gewonnen. Gefeliciteerd. Kijktip: Arsenal - Tottenham op de gratis zender van viaplay.
@21, wat moet er gebeuren? Feijenoord heeft in de zomer grote versterkingen gehaald met Steyn van 15mln, Borges 11mln en Tengsted van 7mln. Misschien dat je duidelijk kunt aangeven wat er moet gebeuren.
Vergeet ahmedhodic en watanabe niet
Ja precies
@deKikker. Ahmedhodic vind ik niet de beste, maar hij doet het nog redelijk. Watanabe ben ik op zich wel positief over. Ik vind het bijzonder dat de hele selectie zo uit balans is. Daar lijkt Van Persie ook erg last van te hebben. Als je ziet wat NEC inwisselt en Feijenoord dan moet je daar als club wel zorgen over maken mbt de kwaliteit.
Wat een leuke ploeg is NEC! Kijk het hele seizoen al graag naar NEC. Had graag een andere uitslag gezien, maar is niet anders.
Pfoe, deze doet wel even pijn. Vooral omdat het verlies totaal onnodig was. Eerste helft speel je goed voetbal en ben je heer en meester. Moussa speelde zijn directe tegenstander echt helemaal kapot. Dan kom je op achterstand door een veel te risicovolle bal van Wellenreuther en slecht dekken van Steijn. Je krijgt de eerste helft zoveel mogelijkheden om meerdere doelpunten te maken. Doordat ze dat hebben nagelaten, betaal je er de tweede helft de prijs voor. Na het eerste doelpunt leken ze even van slag, maar herpakte ze zich wel en gingen ze verder waar ze gebleven waren. Tweede helft begonnen ze in dezelfde aanvalsdrift, maar leek de tank na zo'n 65 minuten leeg. Dissonanten bij Feyenoord waren voor mij vandaag Timber, Steijn en Ueda. Ook wellenreuter was, ondanks een paar prima reddingen, er slordig. Leek er af en toe ook geen zin in te hebben. Een beetje het probleem van Feyenoord de laatste tijd: voldoende creëren, te weinig afmaken. Met o.a. 3x een fout in de dekking loop je tegen 3 tegendoelpunten aan. Die vierde was een hele mooie en goed gezien. Die individuele fouten moeten er uit, en de effectiviteit omhoog. NEC was dat laatste wel de tweede helft. Gefeliciteerd NEC! Voor ons nu hopen dat PSV nog ergens wat punten gaat laten liggen zodat het weer spannend wordt.
NEC heeft die omstreden chipbedrijf als shirtsponsor
En zo kameraden, werd het toch nog een heel fijn weekend. Voor de rest wil ik het erbij laten het is al pijnlijk genoeg voor de echte Feyenoorders.
@Docker dankjewel Arena
@Docker Gefeliciteerd met het verlies van Feyenoord. Bedankt.
@Docker, haha ik snap hem nu, heel mooi ;)
@FrankdeG: Ja jij wel. Die andere 2 niet, dat is duidelijk haha.
@Docker Nieuw account, nog altijd net zo simpel
@Docker haha of jij snapt mijn reactie niet... Noem je niks voor niks Arena
@FCJel ja Docker is Arena. Gozer is vaker geband of veranderd van naam dan een Kameleon veranderen doet van kleur. Misschien kunnen we paar suggesties droppen voor z'n nieuwe naam. Ik dacht aan een toepasselijke: de Kameleon.
@Flamingo, hij doelt op iets heel anders haha
@FCJel: ik hou het bewust simpel voor je, anders begrijp je het toch nooit.
Het word tijd dat Feyenoord afscheid gaat nemen van van Persie. Je moet spelen naar je mogelijkheden.Maar dat snapt hij niet. Zijn wissels zijn ook zo dom. Hoe kan je Lotomba er nou in zetten bij 2-1. Het was heel snel 2-2 en 2-3 Feyenoord gaat nog vele wedstrijden verliezen onder hem.
@stokivs, let een beetje op je toon svp. Van Persie is trainer van feijenoord en verdient wel wat meer respect van de fans. Hij weet heel goed wat er mis gaat dus dat gaat hij allemaal oplossen.
Wat een prachtige ploeg dat NEC, Spelen leuk voetbal.
@FC Bal op het dak ik vind al weken die rechterspits Ouajsja oid schitterend Trouwens die japanners ook. Japan haalt de halve finale volgend jaar
Onal ook erg sterk aan de bal. Veel spelers met een erg goede techniek/balaanname. Leuk om te zien dat Sandler meerdere wedstrijden speelt.
1ste helft moet Feyenoord de kansen afmaken dan staat het zo 2-0 voor rust 2e helft geeft Feyenoord gewoon controle weg NEC speelt met meer lef en de controle over de wedstrijd is weg. Dat kan gewoon niet je mag in eigen huis nooit zo de controle weggeven en zo slecht druk zetten dat ze eronder uit kunnen voetballen. We hebben zomaar dom punten verspeeld gewoon zonde zonde. Ik hoop dat er winter een aanjager zoals hwang op het middenveld bijkomt als er iemand weggaat iemand die iedereen weer strak zet als ze verslappen .
@Furyan dat is vooral ook het gevoel dat bij mij overheerst; zonde en onnodig. Zou inderdaad helpen als er weer wat spelers van blessure terug zouden komen. Read en Bos weer op de backs zou ook lekker zijn, vullen dan toch anders in dan smal, nieuwkoop en Lotomba
2.7 xg voor Feijenoord en 2.3 xg voor NEC. Ik snap op basis van de eerste helft dat je denkt dat het een walkover zou moeten zijn, maar qua xg zijn ze dus redelijk aan elkaar gewaagd. Okee een xg scoort niet, maar geeft wel aan dat het gelijkwaardig was.
@klantenservice Het is ook zonde en onnodig . ik stoorde me vaak aan de pass keuzes ik denk over 2 weken zullen er wel een paar weer fit zijn ja we gaan het zien . Gelukkig is het nog een lang seizoen liever nu de blessures dan op het einde.....
