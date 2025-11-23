Feyenoord verliest koploper PSV uit het oog na doelpuntrijke nederlaag tegen NEC

Feyenoord heeft opnieuw averij opgelopen in de titelstrijd. De ploeg van trainer Robin van Persie ging in de eigen Kuip met 2-4 onderuit tegen NEC. Feyenoord mag de nederlaag zichzelf aanrekenen, want de thuisploeg kreeg in de eerste helft, waarin het heer en meester was, voldoende kansen om de Nijmegenaren af te straffen.

Feyenoord begon fel in De Kuip en zette NEC direct onder druk. Via Luciano Valente, Sem Steijn en Ayase Ueda volgden in de openingsfase al meerdere grote kansen, maar telkens lag doelman Gonzalo Crettaz of een Nijmeegs blok in de weg. Ook Anis Hadj Moussa en Leo Sauer zochten het doel, terwijl NEC zich sporadisch meldde via een schot van Sami Ouaissa en later een gevaarlijke poging van Darko Nejasmic. Ondanks het Rotterdamse overwicht sloeg de ploeg van Dick Schreuder na 38 minuten toe: uitgerekend oud-Feyenoorder Bryan Linssen schoot NEC tegen de verhoudingen in op voorsprong: 0-1.

Na dat doelpunt bleef Feyenoord jagen op de gelijkmaker, maar het aluminium én Crettaz hielden de thuisploeg in eerste instantie nog van scoren. Terwijl de blessuretijd leek te verstrijken werd er door scheidsrechter Bas Nijhuis een extra minuut blessuretijd toegekend vanwege een blessurebehandeling van Bart Nieuwkoop. De ploeg van Robin van Persie profiteerde optimaal van die extra minuut, want daarin kwam Feyenoord op gelijke hoogte. Aanvoerder Steijn vond Sauer met een voorzet vanaf de zijkant van de zestien en de jonge Slowaak kopte de gelijkmaker binnen.

Feyenoord begon de tweede helft met frisse energie en kreeg al snel mogelijkheden om de voorsprong te pakken. Ueda liet een veelbelovende drie-tegen-twee-situatie echter onbenut en ook pogingen van Valente en Hadj Moussa strandden in besluiteloosheid. NEC bleef attent en meldde zich met schoten van Chery en later via een sterke solo van Önal. Na een afgekeurde treffer van Proper wegens buitenspel sloeg Feyenoord wél toe: Hadj Moussa stuurde Nieuwkoop diep, die de bal koel over Crettaz heen liftte voor de 2-1.

Lang konden de Rotterdammers niet van die voorsprong genieten. Waar Feyenoord naliet om de ruimtes beter te benutten, kwam NEC uit het niets langszij toen Lebreton een voorzet keurig binnenkopte: 2-2. Wellenreuther moest even later opnieuw optreden op een poging van Önal. In het slot trok NEC het duel helemaal naar zich toe. Grote man aan de zijde van de bezoekers werd Kento Shiogai. Eerst kopte de Japanner de 2-3 tegen de touwen. Bij het ingaan van de blessuretijd zag de spits doelman Wellenreuther te ver voor zijn goal staan, waarna hij zijn kans schoon zag. Shiogai besloot te schieten van ruime afstand en besliste daarmee het duel: 2-4. Door de nederlaag ziet Feyenoord de achterstand op koploper PSV, dat zaterdagavond NAC Breda met 0-1 versloeg, oplopen tot zes punten.