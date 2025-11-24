Johan Derksen maakt zich zorgen over Sem Steijn, zo maakt hij maandagavond duidelijk bij Vandaag Inside. Volgens de Snor kan de middenvelder dit seizoen nog niet overtuigen in het shirt van Feyenoord en moet Robin van Persie snel optreden om de Hagenees weer aan de praat te krijgen.

Steijn was vorig seizoen goed voor 31 doelpunten in het shirt van FC Twente. De aanvallende middenvelder verdiende een overstap naar Feyenoord, waar hij tot dusverre 'slechts' zes keer het net wist te vinden. “Ik vind het echt vreemd: het was echt een groot talent bij Twente”, begint de hoofdrolspeler van Vandaag Inside over de inmiddels 24-jarige speler.

Artikel gaat verder onder video

“Het komt er op een of andere manier niet uit. Ik denk dat Van Persie aandacht aan hem moet besteden, want het kan voor Feyenoord een hele belangrijke speler worden. Hij kan toch niet ineens alles kwijt zijn?”, vervolgt Derksen vol verbazing.

Valentijn Driessen denkt dat het meespeelt dat Steijn voor het eerst in zijn loopbaan aanvoerder van een club is. “Van Persie had hem nooit aanvoerder moeten maken. Dat is zo zonde. Die jongen krijgt veel meer op zijn nek dan ieder ander. De goals die hij nu niet maakt, maakte hij eerst altijd. Maar dat kan ook met het niveau te maken hebben”, zegt de journalist.

Over dat laatste twijfelt Derksen dan weer: “Twente had in die tijd een hoger niveau dan Feyenoord. Daarnaast schoot hij ook gewoon vrije trappen van buiten de zestien erin, dus hij is het gevoel gewoon een beetje kwijt”, aldus De Snor.

Feyenoord eindigde vorig seizoen als nummer twee, met veertien punten meer dan nummer zes FC Twente.