Feyenoord neemt het in de vijfde speelronde van de competitiefase van de Europa League in eigen huis op tegen het Schotse Celtic. De ploeg van trainer Robin van Persie hoopt zich te kunnen herstellen van de nederlaag bij VfB Stuttgart. Ziggo Sport zendt Feyenoord - Celtic op donderdag 27 november live uit, maar hoe laat begint de wedstrijd? En hoe kijk je gratis als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Feyenoord - Celtic?

Het duel in De Kuip begint om 18.45 uur. De UEFA heeft de Oostenrijkse scheidsrechter Sebastian Gishamer aangesteld om de wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic in goede banen te leiden.

Hoe staat Celtic ervoor in de Europa League?

Artikel gaat verder onder video

De Schotten begonnen het Europa League-seizoen onder Brendan Rodgers met een 1-1 gelijkspel bij Rode Ster Belgrado. Vervolgens volgden een 0-2 nederlaag in Glasgow tegen SC Braga en een 2-1 zege op Sturm Graz. De vierde Europese wedstrijd stond Celtic onder leiding van interim-trainer Martin O’Neill en werd er met 3-1 verloren bij FC Midtjylland. De Schotten staan na vier wedstrijden met vier punten op plek 27 in de competitiefase.

Ook Feyenoord is niet goed begonnen aan de Europa League. Na een 1-0 nederlaag bij SC Braga ging de ploeg van Robin van Persie in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Aston Villa. In de derde speelronde wisten de Rotterdammers de enige zege van de campagne tot dusver te boeken, toen Panathinaikos met 3-1 werd verslagen. In de vorige wedstrijd bleek VfB Stuttgart met 2-0 te sterk. Daardoor staat Feyenoord met drie punten uit vier duels op de 29ste plaats.

Op welke zender wordt Feyenoord - Celtic uitgezonden?

Het duel tussen Feyenoord en Celtic is rechtstreeks te zien op het hoofdkanaal van Ziggo Sport, voor abonnees van de provider te vinden op kanaal 14.

Zo kijk je tóch gratis naar Feyenoord Celtic als je geen Ziggo-klant bent

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Europa League-wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.