lijkt aan status in te boeten bij Feyenoord. De middenvelder leverde zijn aanvoerdersband voor het seizoen in en ziet volgens Valentijn Driessen dat Luciano Valente hem voorbijstreeft op het middenveld. Timber is ondertussen aan het ‘rondhobbelen’, zegt de journalist van De Telegraaf.

Feyenoord verkeert in een lastige situatie en Driessen ziet dat Valente zijn best doet om het tij te keren. “Als je dan ziet hoe Valente zich manifesteert ten opzichte van Timber, dan denk ik: ja, dát is de manier. Die wil zich laten zien, en laat zich ook zien. Ik zag hem wel een fout maken, maar het is wel iemand die voorop in de strijd gaat én voetballend dingen laat zien waarvan je denkt: Jezus, hij kan echt geweldig voetballen. En als je dan Timber ziet rondhobbelen…Waar gaat dit over? Waarom hoef jij geen vol gas te geven tegen NEC?", vraagt Driessen zich af in de podcast Kick-Off.

Collega-journalist Mike Verweij noemt het ‘ongekend’. “Timber ging altijd als de brandweer op het middenveld, dat was de aanjager. Ik vond hem altijd een verademing om te zien bij Feyenoord. En nu….” Driessen reageert: “Ja, ik heb het idee dat hij ook ziet wat er om hem heen gebeurt. Hij traint elke dag met Valente, maakt hem mee bij Oranje. Dat is wel een mannetje. Die manifesteert zich zó dat iedereen begint te zeggen: Valente is eigenlijk beter dan Timber. En Timber was de ongekroonde koning van het middenveld, de enige Oranje-international. En dan valt meneertje in bij Oranje, Valente, en hij laat zich direct zien. Dat zijn kwaliteitsspelers. Misschien dat Timber denkt: ja, deze jongen gaat mij snel voorbij.”

Grote transfer voor Timber?

Verweij voorspelt wel dat Timber een ‘geweldige transfer’ gaat maken, maar daar is Driessen nog niet van overtuigd. “Hij gaat misschien wel geweldig verdienen, maar bij welke club? Dat hangt af van het niveau dat hij komend jaar laat zien. Als je speelt zoals tegen NEC…” Verweij zou het desondanks verstandig vinden als topclubs zich melden. “Hier kun je als topclub geen buil aan vallen. Hij is gratis op te halen. Maar als speler moet je je afvragen: als je transfervrij bent, sta je niet hoog in de pikorde. Dat is een nadeel.”