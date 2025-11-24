Live voetbal

Van Hanegem kraakt Feyenoord: 'Ze moeten wel af van dat gezanik dat de eerste helft fantastisch ging'

Van Hanegem kraakt Feyenoord: 'Ze moeten wel af van dat gezanik dat de eerste helft fantastisch ging'
24 november 2025, 08:01

Willem van Hanegem heeft zich geërgerd aan het feit dat hij bij Feyenoord alleen maar over die 'fantastische' eerste helft tegen NEC ging. Het icoon van de Rotterdamse club is van mening dat trainer Robin van Persie en noemt het dan ook 'gezanik'.

Feyenoord was zondagmiddag in De Kuip heer en meester tegen NEC in de eerste helft, maar het verzuimde om diverse opgelegde kansen af te maken. Uiteindelijk ging de Rotterdamse club met een 1-1 ruststand de kleedkamer in, waarna het binnen een kwartier na rust op 2-1 kwam. Vervolgens wist NEC de wedstrijd te kantelen en sleepte het in het slot van de wedstrijd een 2-4 overwinning uit het vuur.

"Feyenoord dacht een paar weken geleden nog aan een nek-aan-nekrace met PSV, maar het is eind november en het gaat al over de tweede plek die ook recht geeft op de Champions League", aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "Het zou echt te makkelijk zijn om nu te zeggen dat PSV simpelweg te goed is. Ze zijn wel verder dan Feyenoord, maar ook tegen NAC zag ik geen onverslaanbare ploeg. NAC kreeg voldoende kansen op een goed resultaat. Maar PSV trekt zo’n wedstrijd dan toch gewoon over de streep."

"Feyenoord moet voor de rust vier doelpunten maken tegen NEC, maar ze slagen er week in, week uit in om tegenstanders in leven te houden", gaat De Kromme verder. "Robin van Persie overdreef dat Feyenoord fantastisch speelde, maar het was wel voldoende om gewoon drie punten te pakken. Fantastisch kun je nooit spelen als Quinten Timber zo’n beetje zijn zwakste optreden bij Feyenoord ooit had, Sem Steijn wel heel weinig goed deed en spits Ayase Ueda ondanks alle ruimte die er was, totaal niet in de wedstrijd zat."

Na afloop ging het volgens Van Hanegem te veel over de goede eerste helft van Feyenoord, en daar hij heeft zich aan gestoord. "Feyenoord moet inmiddels wel af van dat gezanik dat het fantastisch ging in de eerste helft. Dat hoorde je na PSV, na VFB Stuttgart en nu weer. Fantastisch is het pas als je veel beter maar ook daadwerkelijk het verschil weet te maken", besluit Van Hanegem.

van Hanegem is al eens tot de orde geroepen door Feyenoord dat hij zich niet meer moet vertonen op het (trainings)veld, nu gaat hij ze ook nog, al is het niet heel erg veel, bekritiseren. Straks zet Kloese hem net als hij gedaan heeft met Mario Been, op de reservebank

Ik vind dat van Persie geen enkele zelfreflectie toont en ik las gister dat hij een speler publiekelijk aan de schandpaal nagelde. Dat doe je toch binnenskamers lijkt me. Hij jaagt mensen tegen zich in het harnas. Ik vind het ook enorm raar dat hem niets gevraagd wordt over de blessures waar hij wat maanden geleden wél de oplossing voor had, maar blijkbaar dus niet. Dan moet iemand daar toch eens een vraag over stellen eigenlijk. Als trainer vind ik hem vergelijkbaar met Heitinga. Veel te weinig kwaliteit en hij heeft dan nog het geluk dat er een selectie rondloopt die, op de blessures na, nog redelijk in orde is. Als die er niet was zou hij door de mand vallen.

van Hanegem is al eens tot de orde geroepen door Feyenoord dat hij zich niet meer moet vertonen op het (trainings)veld, nu gaat hij ze ook nog, al is het niet heel erg veel, bekritiseren. Straks zet Kloese hem net als hij gedaan heeft met Mario Been, op de reservebank

Ik vind dat van Persie geen enkele zelfreflectie toont en ik las gister dat hij een speler publiekelijk aan de schandpaal nagelde. Dat doe je toch binnenskamers lijkt me. Hij jaagt mensen tegen zich in het harnas. Ik vind het ook enorm raar dat hem niets gevraagd wordt over de blessures waar hij wat maanden geleden wél de oplossing voor had, maar blijkbaar dus niet. Dan moet iemand daar toch eens een vraag over stellen eigenlijk. Als trainer vind ik hem vergelijkbaar met Heitinga. Veel te weinig kwaliteit en hij heeft dan nog het geluk dat er een selectie rondloopt die, op de blessures na, nog redelijk in orde is. Als die er niet was zou hij door de mand vallen.

