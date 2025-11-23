Wim Kieft spreekt zich in Studio Voetbal uit over Feyenoord-buitenspeler . De Algerijn frustreerde zijn trainer Robin van Persie zondag in de thuiswedstrijd tegen N.E.C. dusdanig dat hij een kwartier voor tijd, bij een 2-2 tussenstand, naar de kant werd gehaald. Zonder Hadj Moussa verloor Feyenoord vervolgens met 2-4 van de Nijmegenaren.

Pierre van Hooijdonk legt de vinger op de zere plek bij Hadj Moussa. "Hij heeft een aantal echt geweldige acties, ook vandaag weer. Alleen: het vervolg... de acties zijn van topniveau en het vervolg is van onderklasse." Van Hooijdonk ondersteunt zijn stelling met beelden waarop onder meer te zien is hoe Hadj Moussa de bal verspeelt in situaties waarin hij beter had kunnen afleggen op respectievelijk Luciano Valente en Leo Sauer.

Van Persie liet na de nederlaag tegen N.E.C. op zijn persconferentie weten dat hij Hadj Moussa naar de kant haalde omdat hij juist ontevreden was over zijn defensieve bijdrage - of het gebrek daaraan. "Hij was niet op, alleen had dat te maken met een aantal momenten in ons verdedigen waarop ik meer verwachtte. Dat moet je te allen tijde kunnen opbrengen. Als een speler dat om welke reden dan ook niet kan opbrengen of whatever, dan ga je eraf", aldus de trainer. "Je moet gewoon je taken durven uitvoeren."

Guus Hiddink looft het feit dat Van Persie niet schuwt om 'de grote jongens' in zijn selectie aan te pakken. "Ook tegen hen moet je beslissingen durven nemen. Vaak vragen trainers zich af of ze dat kunnen doen. Of je het met hem eens bent of niet, maar hij neemt wel een beslissing. Of ik het ermee eens ben? Het kon een incident zijn, dat hij niet kon of wilde meeverdedigen. Maar het moet niet structureel worden."

'Als spits word je daar een beetje moe van'

Dan haakt Kieft in: "Kijk: als hij een hele wedstrijd zou kunnen wat hij incidenteel laat zien, dan zou hij bij Real Madrid spelen. Hij heeft veel, ik vind het heerlijk. Ik zit onafhankelijk de wedstrijd te kijken. Dat zijn de spelers voor het publiek, maar die kunnen ook hopeloos domme dingen doen. Als spits word je daar een beetje moe van", weet de voormalig goalgetter maar al te goed.

Kieft vergelijkt Hadj Moussa met voormalig Ajax-ploeggenoot: 'Die deed dat ook allemaal'

"Bij Ajax hadden wij vroeger Tscheu La Ling, die deed dat ook allemaal. Dan liep je naar de eerste paal en ging hij terugkappen. Ik weet niet of Van Persie dat eruit gaat krijgen en ik weet ook niet of je dat bij hem weg moet nemen, dan gaat hij tegen zijn instinct in voetballen. Hij kan wonderlijk mooie dingen doen, maar soms ook zó hopeloos slecht zijn", besluit Kieft.