Johan Derksen is maandagavond bij Vandaag Inside stellig: Robin van Persie had niet van het veld moeten halen in de wedstrijd Feyenoord - NEC (2-4). De buitenspeler kan frustreren, maar ook een wedstrijd voor je winnen.

Feyenoord speelde tegen NEC een prima eerste helft, maar bleef bij rust steken op een 1-1-stand. Na rust kwamen de Rotterdammers via een assist van Hadj Moussa en een doelpunt van Bart Nieuwkoop op voorsprong, maar daarna gaf Feyenoord het helemaal weg. Uiteindelijk zorgden Noe Lebreton en Kento Shiogai (twee keer) voor een 2-4 eindstand.

Artikel gaat verder onder video

Hadj Moussa, die in enkele minuten van ongrijpbaar naar zeer frustrerend kan gaan, werd door de trainer van Feyenoord gewisseld in de 76e minuut. Derksen begrijpt daar niks van. "Van Persie acteert een keiharde toptrainer. Hadj Moussa verdedigt een keer niet mee, of sterker nog, hij verdedigt nooit mee. Maar als je wil winnen, kan Hadj Moussa de beslissende actie maken. Met een voorzet, of als hij met links schiet na een kapbeweging. Die haal je er nooit uit, want hij kan je in de laatste minuut nog aan een overwinning helpen."

Ook Driessen wist niet wat hij zag. "Hij (Van Persie, red.) kan van alles en nog wat beargumenteren waarom hij hem eruit haalt, maar je vergeet dan even dat hij al die wedstrijden voor je heeft gewonnen. Daarom moet je hem altijd laten staan." Derksen vond ook niet dat de vervanger van Hadj Moussa, Aymen Sliti, veel voor elkaar speelde. "Die jongen die erin komt, die verdedigt trouw mee, maar daar heb je niks aan. Die kan geen wedstrijd beslissen."