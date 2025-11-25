Live voetbal

Valentijn Driessen: Van Persie gaat de mist in met wissel Hadj Moussa

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago/realtimes
Dominic Mostert
25 november 2025

Robin van Persie beging zondag een fout door Anis Hadj Moussa naar de kant te halen, vindt Valentijn Driessen. Zondag werd Hadj Moussa een kwartier voor tijd naar de kant gehaald in de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC, bij een 2-2 stand. Uiteindelijk won NEC met 2-4.

Hadj Moussa kon volgens Van Persie het verdedigende werk niet opbrengen. “Hij heeft het een aantal keer in verdedigend opzicht laten lopen. Het uitvoeren van je taken geldt voor iedereen, ook voor Hadj Moussa”, stelde de trainer. Driessen spreekt van een ‘waterdichte’ uitleg, maar vindt tóch dat Van Persie de mist in ging. “Het is natuurlijk stom om Hadj Moussa te wisselen, dat moet je niet doen. Hadj Moussa maakt het verschil”, zegt de journalist in de podcast Kick-Off.

“Het valt allemaal te verklaren, alleen je moet niet alles wíllen verklaren in het voetbal. Zeker niet met creatieve spelers en creatieve geesten die het verschil kunnen maken”, vindt de chef voetbal van De Telegraaf. “Nieuwkoop maakt het verschil niet. Die jongens die erin komen, zoals Lotomba, maken het verschil niet. Moussa kan wél het verschil maken. En inderdaad, dan zal iemand een stapje harder moeten lopen. Maar je kan niet zeggen: iedereen die zijn afspraak niet nakomt, gooi ik eruit.”

'Hadj Moussa kan voor je scoren'

Dat NEC twee keer scoorde uit een voorzet van de kant van Hadj Moussa, doet daar volgens Driessen weinig aan af. “Het punt is: híj is degene die ervoor kan zorgen dat jij scoort. Daar zijn aanvallers voor. Van Persie had een waterdichte verklaring, maar het is geen goede verklaring in dit geval voor Feyenoord. En dat moet bovenaan staan.” Collega-journalist Mike Verweij kan zich daarin vinden. “Als Hadj Moussa je de 2-2 en de 2-3 kost, dan moet je weer de 3-3 maken. Dan heb je Hadj Moussa nodig.” En, zo stipt Driessen aan: “Hij zorgt er ook voor dat je 2-1 vóór komt.”

Verweij zegt wel begrip te hebben voor Van Persie. “Je wordt natuurlijk helemaal gek als je dat ziet gebeuren op het veld. Van Persie was zelf ook een hele creatieve speler die wél altijd zijn taak uitvoerde. Laat dat duidelijk zijn. Maar van iemand als Van Persie zou je dan verwachten dat hij denkt: hé, dit hebben we nog nodig om die 3-3 weer te maken. Dan zou ik hem laten staan.”

Volgens Driessen is het al de tweede keer dat Van Persie ‘de strijd zoekt met Hadj Moussa’. “Eerder heeft hij ook al wat over hem gezegd”, doelt Driessen vermoedelijk op de uitspraak van Van Persie na de Europa League-zege op Panathinaikos van een maand geleden, toen de trainer stelde dat zijn buitenspeler ‘slecht speelde’. “Om hem op scherp te zetten, was de bedoeling. Dan denk je: dat doet hij bewust. Dan probeert hij hem op scherp te zetten. Dat begrijp ik, maar daar moet je niet mee door blijven gaan.”

