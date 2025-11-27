Robin van Persie heeft donderdag een 'goed gesprek' gehad met , zo vertelt hij vlak voor de aftrap van Feyenoord - Celtic. De Algerijnse buitenspeler werd afgelopen weekend voortijdig naar de kant gehaald in het duel met N.E.C. (2-4 verlies), waarna Van Persie tegenover de pers openlijk aangaf dat hij ontevreden was over de verdedigende arbeid die Hadj Moussa leverde.

Woensdag, daags voor Feyenoord - Celtic, vertelde Van Persie op zijn persconferentie dat hij eigenlijk diezelfde dag met Hadj Moussa om tafel had gewild, maar dat dat er vanwege de drukte niet van was gekomen. "Of het cliché waar is dat ik zulke dingen alleen zeg over spelers waar ik het in zie zitten en omdat ik ze beter wil maken? Oh, ja", beaamt de trainer. "Ik ben denk ik richting de, in mijn ogen, betere spelers kritischer dan richting jeugdspelers. Die zal ik wat meer beschermen dan spelers waar ik nog meer van verwacht. Daar ben ik kritischer tegen, dat weten ze ook en daar zouden ze eigenlijk blij mee moeten zijn": sprak Van Persie destijds.

Een dag later krijgt de trainer voor de camera's van Ziggo Sport de vraag of het gesprek met Hadj Moussa inmiddels wél heeft plaatsgevonden. "Dat was goed! Een goeie meeting waarin hij ook zijn eigen gevoel daarbij bespreekbaar maakte.", vertelt Van Persie. "Uiteindelijk hebben we dat gecombineerd met wat beeldjes waarvan ik vind dat het beter kan. Maar ook beelden laten zien dat hij heel veel goede keuzes maakt. Afgelopen wedstrijd had hij, vond ik, twee fantastische passes. Eentje op Sem (Steijn, red.), die Sem op een haar na mist. En ook de assist op Bart (Nieuwkoop, red.)."

"Dus: Moussa combineert heel veel goede momenten met af en toe slordige momenten. Die ruimte blijft hij ook krijgen", vervolgt de trainer. "Alleen, en dat heb ik ook met hem besproken: op sommige momenten kan hij op een betere positie staan, om het zichzelf en het team makkelijker te maken. Dat hebben we vandaag besproken en dat is helder, dus dat gaan we vanavond zien. Nee, ik heb niet overwogen hem ernaast te zitten. Hij kon zich vinden in de kritiek, hij is een hele open jongen. Zeker als je het combineert met een duidelijke uitleg met beelden, dan gaat hij daar heel goed op. Hij is heel visueel ingesteld, wil ook bewijs van wat ik zeg. Dan kunnen we het daar prima over hebben en deelt hij zijn gevoel daarbij. De uitkomst van die meeting was gewoon hartstikke goed en positief. Het zit hem vooral in positie kiezen en minder in effort, want hij is een van de jongens die het hardst werkt bij ons. Alleen: daarbij is het belangrijk dat je de constant de juiste positie inneemt, zowel verdedigend als aan de bal", besluit Van Persie.