Malen reageert op kritiek Van der Vaart: 'Rafael kent mij denk ik niet zo goed'

heeft dinsdagmiddag gereageerd op de uitspraken die Rafael van der Vaart maandagavond aan zijn adres deed bij Rondo. De oud-international stelde onder meer dat de aanvaller van Borussia Dortmund de potentie zou hebben om de beste voetballer van de wereld te worden, maar betwijfelde hardop of Malen er wel alles uithaalt wat erin zit.

"Ik vind hem zo goed… Ik heb het al vaker gezegd: het lijkt wel alsof hij niet gelooft… De vraag die ik eigenlijk aan hem wil stellen is: wil je de beste speler van de wereld worden? Want hij heeft echt alles om dat te kunnen worden. Daar ben ik echt honderd procent van overtuigd", zei Van der Vaart maandagavond onder meer in de Ziggo-talkshow. Daarna gaf hij echter aan dat hij Malen bijna 'bij zijn strot zou willen pakken': "Ik zie in hem echt een megatalent. Het irriteert mij dat hij er niet alles uithaalt. Ik zie een potentie die niemand heeft."

Malen neemt het woensdagavond met zijn Duitse werkgever op tegen zijn vorige club, PSV. Inzet van de wedstrijd in Dortmund is een plek in de kwartfinale van de Champions League, nadat beide ploegen elkaar drie weken geleden in Eindhoven op een 1-1 gelijkspel wisten te houden. Een dag voor de wedstrijd blijkt Malen op de persconferentie de woorden van Van der Vaart niet te hebben meegekregen. "Nee, maar het is aardig van Rafael dat hij dat over mij zegt", laat de aanvaller optekenen. "Maar daar zal ik heel hard voor moeten werken."

De kritiek van Van der Vaart legt hij daarbij naast zich neer: "Rafael kent mij denk ik niet zo goed", vervolgt Malen. "Die weet niet hoe ik op de bank zit, wat ik thuis doe en wat ik ervoor weglaat. Ik zie het gewoon als een compliment, en dat andere stukje dat is ook journalistiek. Iedereen heeft een mening en iedereen kan wat vinden. Dat vind ik ook helemaal niet erg."