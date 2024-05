Borussia Dortmund komt 68 minuten voor aftrap tegen PSG met uitstekend nieuws over Malen

kan woensdagavond in de heenwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League zijn rentree maken. De aanvaller ontbrak de voorbije weken wegens knieklachten in de wedstrijdselectie, maar neemt om 21.00 uur plaats op de bank. Ian Maatsen heeft een basisplaats. De vleugelverdediger was in de vorige ronde tegen Atlético Madrid nog belangrijk voor de Duitsers.

Malen werd begin dit kalenderjaar nog nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek uit Duitsland, maar is in de tweede seizoenshelft een belangrijke kracht voor Borussia Dortmund. Zo scoorde hij op 20 januari twee keer tegen 1. FC Köln, was hij in de thuiswedstrijd tegen SC Freiburg op 9 februari eveneens goed voor een dubbelslag en maakte hij in de heenwedstrijd tegen PSV in de achtste finales van de Champions League de belangrijke 0-1. Malen raakte begin vorige maand echter geblesseerd aan zijn knie, waar hij daarvoor al kampte met een bovenbeenblessure. Hij moest daardoor onder meer het tweeluik met Atlético Madrid aan zich voorbij laten gaan.

Borussia Dortmund overleefde de clash tegen de Spanjaarden en verzekerde zich zodoende van een ticket voor de halve finales van het miljardenbal. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Duitsland kan in de heenwedstrijd tegen PSG weer een beroep doen op Malen, al begint de Nederlander nog wel op de bank. Dat geldt niet voor zijn landgenoot Maatsen. De vleugelverdediger maakte in januari op huurbasis de overstap van Chelsea naar Dortmund en maakt sindsdien veel indruk. Zo was hij vorige maand nog trefzeker in de return tegen Atlético Madrid (4-2). Maatsen verschijnt ook woensdagavond aan de aftrap.

Aan Maatsen en zijn collega’s de taak om de bloedsnelle aanval van PSG af te stoppen. De Fransen rekenden in de vorige ronde nog af met FC Barcelona en treden in Dortmund aan met de voorhoede Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé en Bradley Barcola. Borussia Dortmund en PSG troffen elkaar dit seizoen al in de groepsfase. De ontmoeting in Frankrijk resulteerde in een 2-0 zege voor de Parijzenaren, de ‘return’ in Duitsland eindigde onbeslist (1-1).

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Adeyemi, Brandt, Sancho, Fullkrug.

Opstelling PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Dembele, Barcola, Mbappé.

