Opmerkelijk Bellingham-gerucht ontkracht: 'Dortmund heeft van oude fouten geleerd'

De Duitse krant BILD ontkracht het opmerkelijke gerucht dat Borussia Dortmund financieel meer baat zou hebben bij een nederlaag in de Champions League-finale tegen Real Madrid dan bij een overwinning. Vorige week kwam naar buiten dat De Koninklijke bij winst in de eindstrijd een flinke extra bonus zou moeten overmaken, die is overeengekomen bij de transfer van , die de Duitsers afgelopen zomer verruilde voor Madrid.

De UEFA keert de winnaar van de finale op Wembley, die op 1 juni wordt gespeeld, een bedrag van 20 miljoen euro uit, waar de verliezer het met 15,5 miljoen moet doen. Het gerucht ging dat Dortmund aan een vijftiende 'cup met de grote oren' voor Real een extra bonus van 5 miljoen euro tegemoet zou kunnen zien voor de transfer van Bellingham, waardoor een nederlaag de club dus 20,5 miljoen euro op zou leveren.

BILD ontkracht die berichtgeving echter: "Volgens onze informatie bedraagt de extra betaling ongeveer anderhalf miljoen euro", schrijft de krant woensdag. In totaal kan de initiële transfersom van 103 miljoen euro die Die Borussen ontvingen voor Bellingham echter oplopen tot om en nabij de 134 miljoen euro, weet de krant te melden. Daarvan is 5,5 miljoen inmiddels binnen, omdat dat bedrag was overeengekomen bij het behalen van de Spaanse landstitel, waar Real zich eerder deze maand van verzekerde. "De BVB-bazen hebben de bonussen bewust zo uitonderhandeld dat ze zo realistisch mogelijk waren en zo snel mogelijk konden worden behaald. Het winnen van de Champions League was voor hen aanzienlijk minder waarschijnlijk dan de Spaanse titel, vandaar het grote verschil", verklaart BILD.

In totaal zou Dortmund deze zomer een bedrag tussen de 8 en 9 miljoen euro aan bonussen voortvloeiend uit de Bellingham-deal kunnen ophalen. "De club heeft geleerd van eerdere fouten", weet BILD, verwijzend naar de transfer van Ousmane Dembélé. De Fransman werd in de zomer van 2017 voor 105 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona. De Catalanen zouden bij een tussentijdse verkoop óf contractverlenging van de aanvaller nog eens 7,5 miljoen overmaken, dat laatste gebeurde uiteindelijk pas in 2022. De inmiddels 26-jarige aanvaller dreigde vóórdat hij dat deed zelfs transfervrij te vertrekken, waardoor Dortmund helemaal had kunnen fluiten naar de overeengekomen bonus. Uiteindelijk werd Dembélé afgelopen zomer alsnog verkocht aan Paris Saint-Germain, waarmee hij in de halve eindstrijd van de Champions League sneuvelde tegen - uitgerekend - Borussia Dortmund.

