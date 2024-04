Van Basten spreekt Van der Vaart tegen: ‘Hij is levensgevaarlijk, een grootheid’

Marco van Basten kan zich niet vinden in de kritiek op het spel van , laat hij weten in Rondo op Ziggo Sport. De Noorse superspits ontving de afgelopen weken veel kritiek voor zijn bijdrage aan het spel van Manchester City.

“Daar ben ik het niet mee eens”, geeft Van Basten aan in Rondo wanneer hij wordt geconfronteerd met de uitspraken van Rafael van der Vaart over Haaland. De oud-middenvelder gaf in de nabeschouwing van het duel tussen Real Madrid en Manchester City aan dat je niets aan de Noor hebt als hij niet scoort.

“Hij heeft in deze wedstrijd geen hoofdrol gespeeld, maar hij is wel altijd aanwezig”, gaat de voormalig bondscoach verder. “Hij is altijd aanspeelbaar. Hij kan ook veel met de bal. Hij is sterk. Je speelt allemaal wel eens een mindere wedstrijd, maar als er één spits levensgevaarlijk is, is hij het wel.”

Van Basten geeft aan dat hij een voorkeur heeft voor Kylian Mbappé, maar dat hij ook Haaland heel erg goed vindt. “Hij is ook een grootheid. Als je ziet hoe vaak hij gescoord heeft en ook op allerlei manieren, want hij kan goed koppen, goed schieten, hij kan dribbelen, hij is handig in de kleine ruimte en de grote ruimte. Hij is dus overal gevaarlijk.”

