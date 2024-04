Rafael van der Vaart schrikt enorm: 'Ze sloegen hem expres over, hij was écht de slechtste'

Rafael van der Vaart heeft in de nabeschouwing van de Champions League enorme kritiek gegeven op Noorse spits Erling Braut Haaland van Manchester City. Op dinsdagavond speelde de ploeg uit Manchester tegen Real Madrid, wat een heus spektakel werd. In een partij met zes doelpunten kwam er uiteindelijk geen winnaar: 3-3.

Haaland is ook dit seizoen weer een van de smaakmakers in de Champions League. Hij scoorde dit seizoen in het miljardenbal al zes keer in acht wedstrijden tijd. In de wedstrijd tegen Real Madrid scoorde Haaland niet. Van der Vaart vertelt bij Ziggo Sport dat je dan weinig aan hem hebt, zolang hij er geen ballen inschiet.

“Ik vond hem heel slecht. Als Haaland niet scoort, dan heb je er ook niet heel veel aan. Tuurlijk is hij snel en werkt hij hard, maar ik vind hem echt heel matig aan de bal”, legt de analist uit tijdens de nabeschouwing van Real Madrid – Manchester City. “Als je écht zo goed bent en iedereen praat over je, moet je meer laten zien.”

De Noor scoort vaak, maar zijn baltechniek is niet om aan te zien, zo vertelt Van der Vaart. “Het mag wel wat beter. Het zag er vandaag wel heel erg knullig uit, vind ik. Nu had City echt behoefte aan een spits die de ballen vast kon houden en dat is geen één keer mogelijk geweest. Volgens mij sloegen ze hem op een gegeven moment expres over. Hij was vandaag echt de slechtste.”

