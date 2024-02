Haaland maakt langverwachte doelpunten en vernedert Branthwaite

heeft Manchester City zaterdagmiddag een overwinning bezorgd op Everton. Dankzij twee doelpunten van de spits werd Everton over de knie gelegd: 2-0.

Makkelijk ging het niet voor Manchester City, want Everton hield zeventig minuten stand. Daarna wist Haaland echter te profiteren van een chaotische situatie in het doelgebied van Everton en knalde hij de 1-0 tegen de touwen. Het was Haalands eerste doelpunt sinds 28 november (in de Champions League tegen RB Leipzig): de Noor was in grote delen van december en januari geblesseerd en had tegen Everton zijn tweede basisplek sinds zijn rentree.

Vijf minuten voor tijd counterden the Citizens naar 2-0. Nathan Aké zette de aanval op van achteruit, waarna Haaland door Kevin De Bruyne werd weggestuurd. Haaland was op fysieke kracht te sterk voor Jarrad Branthwaite en liet de ex-PSV’er in zijn kielzog achter, waarna hij oog in oog met Jordan Pickford koelbloedig bleef.

Dankzij de zege neemt Manchester City de koppositie over in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola heeft 52 punten; Liverpool (51) en Arsenal (49) volgen op korte afstand.

