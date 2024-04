Genoemde Slot-opvolger zet zelf streep door Feyenoord: ‘Ik ben hier nog lang niet klaar'

Feyenoord moet door het nakende vertrek van Arne Slot naar Liverpool weliswaar op zoek naar een nieuwe trainer, maar hoeft in die zoektocht in elk geval niet aan te kloppen bij Joseph Oosting. De hoofdtrainer uit Emmen verkaste vorig jaar van RKC Waalwijk naar FC Twente en maakt veel indruk met de ploeg uit Enschede. Oosting werd deze week weliswaar nog in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar blijft FC Twente trouw.

De Tukkers zijn hard op weg om zich als nummer drie van de Eredivisie te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League. Dat is uiteraard voor een belangrijk deel de verdienste van Oosting, die een knappe prestatie neerzet door het in zijn eerste seizoen in Enschede nóg beter te doen dan zijn succesvolle voorganger Ron Jans. Niet voor niks werd de naam van Oosting door De Telegraaf gelinkt aan Feyenoord, maar hij blijft langer bij FC Twente. Oosting bereikte deze week een akkoord met FC Twente: zijn nog twee jaar doorlopende contract wordt met een extra seizoen verlengd.

“Het is nog niet honderd procent rond, maar we zijn er wel bijna uit. We waren inderdaad al een hele tijd met elkaar in gesprek over openbreken en verlengen”, vertelt Oosting in gesprek met Voetbal International. “In de winterstop gaf de club al aan dat ze dat graag wilden doen. Dan ga je daarover in gesprek, en voer je daarna nog eens een gesprek. Zoiets heeft zijn tijd nodig. En dan komt er nog iets tussendoor fietsen”, doelt de trainer op de vermeende interesse van Feyenoord. De Rotterdammers nemen op korte termijn afscheid van Slot en volgens De Telegraaf stond Oosting op de radar om de succestrainer eventueel op te volgen. “Hier en daar wordt je naam dan opeens genoemd. Maar ik was al zo lang met FC Twente in gesprek. We wilden er met elkaar uitkomen en dat is gebeurd.”

De interesse van Feyenoord zorgde er niet voor dat Oosting ging twijfelen over een contractverlenging in Enschede. “We waren al zo ver met elkaar. En dan kun je wel gaan denken: als dit, als dat. Maar nee: ik heb het goed bij FC Twente en ik ben hier nog lang niet klaar”, vertelt Oosting. De hoofdtrainer van de huidige nummer drie van de Eredivisie werd woensdagavond na het thuisduel met Almere City nog gevraagd naar een eventuele overstap naar De Kuip. “Als er nog een kans is dat je er samen niet uitkomt, moet je misschien een beetje in het midden blijven. Maar het zal nu vast gaan lukken. Arnold (Bruggink, red.) en ik hebben woensdag nog met elkaar gesproken, en daarna. Alles is duidelijk. Eén detail moeten we nog regelen.”

En dat is niet het salaris, maar de ‘mensen met wie ik werk’. “De staf, de mensen met wie ik hier gekomen ben. We zijn samen bezig met iets moois en dat willen we graag voortzetten. Meegroeien met de club”, zo klinkt het. FC Twente is dankzij de 3-1 zege op Almere City in elk geval verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi van de Europa League. Maar Oosting en zijn spelers willen meer. De voorsprong op AZ, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld, is nu acht punten. De Alkmaarders spelen zondag tegen NEC en zijn een week later te gast in Enschede.

