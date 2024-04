Derksen springt in de bres voor Ten Hag: ‘Hij heeft het daar helemaal niet zo slecht gedaan'

Johan Derksen vindt dat de kritiek op Erik ten Hag niet terecht is. Volgens de oud-voetballer doet de trainer het bij Manchester United het niet zo slecht als iedereen roept.

“Ten Hag denkt dat hij kan overleven bij Manchester United”, begint Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. “Maar hij is iedere dag allerlei verslaggevers aan het beledigen. Dan ben je natuurlijk je eigen doodvonnis aan het vellen.”

Derksen vindt alle kritiek vanuit de Britse media op Ten Hag wat overdreven. “Hij heeft het daar helemaal niet zo slecht gedaan”, geeft hij aan. “Hij zit in de finale van de cup (de FA Cup, red.) en hij doet in de competitie aardig mee. Ik vind dat hij het niet zo slecht doet hoor. Ik denk dat Manchester City, maar ook Arsenal, Tottenham en Liverpool een beter team hebben.”

“Maar Johan, jij weet zelf dat er een nieuwe eigenaar en een nieuwe technisch directeur komen”, haakt Driessen daarop in. “Die gaan een andere trainer nemen. Die gaan niet met de trainer door die zevende wordt.” Wilfred Genee vindt dat de journalist daar een punt heeft: “Het is de laagste notering in de historie in de Premier League.” Driessen denkt dat er geen toekomst meer is voor Ten Hag in Manchester. “Alleen hij wil zich er nog niet bij neerleggen. Het is einde verhaal, maar die Potter denkt dat hij dan naar Man United kan en dan kan Ten Hag mooi naar Ajax.”

