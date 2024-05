Compleet nieuwe naam genoemd als mogelijke hoofdtrainer van Ajax

Er heerst nog altijd veel onduidelijkheid over de invulling van het hoofdtrainerschap bij Ajax. Door de naam van Erik ten Hag kan zo goed als zeker een streep en met Graham Potter is er vooralsnog geen akkoord bereikt. De naam van Francisco Farioli wordt eveneens in verband gebracht met de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Frans Thomése schuift in de Hard Gras Podcast Roger Schmidt naar voren. De Duitser, die in het verleden werkzaam was bij PSV, lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als hoofdtrainer van Benfica.

De invulling van het hoofdtrainerschap bij Ajax houdt de gemoederen bezig. Volgens De Telegraaf was Ten Hag de droomkandidaat van Alex Kroes en was de inmiddels technisch directeur bereid om nog een paar weken om hem te wachten, maar de voormalig succestrainer van Ajax lijkt ook volgend seizoen ‘gewoon’ voor de groep te staan bij Manchester United. Potter is daarentegen nog steeds serieus in beeld, al komen Ajax en de Engelsman er tot op heden maar niet uit. Thomas Heerma is voorstander van de komst van Potter, maar Thomése vraagt zich af in hoeverre de oud-trainer van onder meer Brighton & Hove Albion en Chelsea haalbaar is.

“Als je leest wat de voorwaarden van hem zijn, dan gaat het nooit lukken”, vertelt de schrijver in de nieuwste aflevering van de Hard Gras Podcast. “Hij wil een bepaald salaris, wat meer op de Premier League-salarissen lijkt, en hij wil eigenlijk het laatste woord hebben in de transfers. Dat heeft Ajax natuurlijk al met Mislintat gehad, dus dat gaan ze nóóit meer doen natuurlijk. Wat ik lees is dat hij heel graag naar Ajax wil, maar dat lijkt me logisch want dat staat voor hem wel goed op zijn lijstje en hij kan het natuurlijk alleen maar beter doen. Maar Henk (Spaan, red.) heeft weleens gezegd dat die mensen nooit genoegen nemen met een lager salaris, want dan worden ze bij de volgende club uitgelachen.”

Spaan reageert bevestigend en vertelt vervolgens waarom hij denkt dat Ajax en Potter er wat financiën betreft niet uit gaan komen. “Het salaris is een statussymbool. Je moet ook daarna weer naar een andere club. Als jij nu genoegen neemt met de helft van je vorige salaris, dan is het slecht onderhandelen met de volgende werkgever”, zegt Spaan. Thomas Heerma van Voss is in elk geval blij dat Ajax voor een buitenlandse coach lijkt te zijn. “Ik ben in ieder geval zeer voor een buitenlandse trainer, ook door het gebrek aan goede Nederlandse opties nu. En ik ben blij dat Pascal Jansen het niet wordt”, zo klinkt het. Jansen werd na zijn ontslag bij AZ een aantal keer gespot in de Johan Cruijff ArenA tijdens een wedstrijd van Ajax, maar vertelde zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie op ESPN zelf dat er van een eventueel dienstverband in Amsterdam geen sprake is.

Schmidt

Een andere voormalig Eredivisietrainer wiens naam nog niet in verband werd gebracht met Ajax, maar die na dit seizoen mogelijk wel zonder club zit, is Schmidt. De Duitser maakte in de zomer van 2022 de overstap van PSV naar Benfica. Hij loodste de Portugese grootmacht in zijn eerste seizoen meteen naar de landstitel én de kwartfinales van de Champions League, maar de prestaties in de huidige jaargang vallen tegen. “Een naam die ik nog niet tegenkwam, maar die natuurlijk ook mogelijk zou zijn voor Ajax is Roger Schmidt”, zegt Thomése toch wel verrassend. “Het lijkt mij wel leuk. Een Ajax-trainer als Bosz bij PSV en een PSV-trainer bij Ajax, allebei zinnend op wraak.”

Schmidt stapte in de zomer van 2020 in bij PSV. Hij won als hoofdtrainer van de Eindhovenaren eenmaal de Johan Cruijff Schaal en één keer de KNVB Beker. Hij was daarvoor werkzaam bij onder meer RB Salzburg en Bayer Leverkusen. Als trainer van RB Salzburg stond Schmidt in 2014 tegenover Ajax in de Europa League. Het Ajax van toenmalig coach Frank de Boer werd door de Oostenrijkers twee keer op een hoopje gespeeld en dus op pijnlijke wijze uit het Europese toernooi geknikkerd.

