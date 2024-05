‘Ajax wil nieuwe hoofdtrainer volgende week presenteren: door één naam een streep’

Ajax hoopt volgende week bekend te kunnen maken welke hoofdtrainer met ingang van volgend seizoen voor de groep staat. Dat meldt clubwatcher Mike Verweij van De Telegraaf zaterdagmorgen althans. Volgens de verslaggever waren de Amsterdammers bereid te wachten op Erik ten Hag, maar nu het er alle schijn van heeft dat de voormalig succestrainer ook volgend seizoen werkzaam is bij Manchester United, wordt het mogelijk Graham Potter óf Francesco Farioli.

De invulling van het hoofdtrainerschap houdt de gemoederen al weken, zo niet maanden bezig in Amsterdam. John van ’t Schip nam eind vorig jaar het stokje over van de opgestapte Maurice Steijn, maar bij diens aanstelling werd al duidelijk dat het de bedoeling was dat er in het nieuwe seizoen een andere naam op de bank zou gaan zitten. Volgens Verweij was Ten Hag de droomkandidaat van technisch directeur Alex Kroes, maar eerder deze week kwam naar buiten dat de Tukker zeer waarschijnlijk hoofdtrainer blijft van Manchester United. De Amsterdamse clubleiding zou nu ook ‘beseffen’ dat een terugkeer van Ten Hag een ‘lastig verhaal’ wordt.

Artikel gaat verder onder video

“Ajax rest niets anders dan te kiezen uit de twee overgebleven kandidaten Potter en Farioli”, zo schrijft Verweij. Potter wordt al voor een langere tijd nadrukkelijk gelinkt aan de functie van hoofdtrainer in de Johan Cruijff ArenA. De Engelsman maakte in het najaar van 2022 de overstap van Brighton & Hove Albion naar Chelsea, maar werd door die club een paar maanden later alweer op straat gezet. Potter zit sindsdien zonder werkgever. Het Algemeen Dagblad meldde onlangs nog dat Potter een eerste voordeel van Ajax had afgeslagen, maar dat betekent dus niet dat hij niet meer in beeld is. Verslaggever Tim van Duijn van Voetbal International beweerde nog dat de Brit de ‘nummer één’ kandidaat is om Van ’t Schip te vervangen.

Farioli is eveneens in beeld voor het hoofdtrainerschap in Amsterdam. Hij is momenteel werkzaam bij OGC Nice, waar hij nog een doorlopend contract heeft. Voor hem zou Ajax dus een transfersom moeten betalen. Volgens Verweij is er op dit moment geen topfavoriet voor de functie van hoofdtrainer in Amsterdam. “Hoewel velen er vanuit gaan dat de bij Chelsea ontslagen Potter nu op 1 staat en OGC Nice-coach Farioli het alternatief is, zeggen bronnen rondom de onderhandelingen dat het fifty-fifty is er op twee borden tegelijk wordt geschaakt. Daarmee hanteert de kersverse technisch directeur Kroes de ‘Engelse methode”, wat er simpelweg op neerkomt dat er met meerdere kandidaten wordt gesproken om een ‘goede onderhandelingspositie te houden’. “Zit de een financieel te hoog in de boom, dan wordt geschakeld naar de volgende.”

