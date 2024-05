Driessen: ‘Farioli staat niet écht op pole position bij Ajax, dít is de droomkandidaat’

Erik ten Hag is nog altijd de droomkandidaat voor Ajax om John van ’t Schip op te volgen als trainer. De Amsterdammers zouden al dicht bij een akkoord zijn met Francesco Farioli, maar zolang hij nog niet heeft getekend, houdt technisch directeur Alex Kroes nog altijd de hoop dat de trainer van Manchester United terugkeert in de Johan Cruijff ArenA.

“Farioli blijft op pole position staan, maar niet écht op pole position. Zolang Kroes niet Farioli heeft getekend, blijft Erik ten Hag dé droomkandidaat. Dat geeft hij wel duidelijk aan”, blikt Valentijn Driessen in Kick-off Eredivisie vooruit op een interview met Kroes dat zaterdag verschijnt in De Telegraaf. “Daar zou hij dolgraag mee het nieuwe seizoen in willen gaan.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Driessen is er wel een flink obstakel voor Kroes. “Erik ten Hag heeft via via laten doorschemeren dat hij óf trainer blijft bij Manchester United, óf eventueel een ander ijzer in het vuur heeft. Dan moeten we toch denken aan Bayern München.” Bij de Duitse topclub leek het erop dat Thomas Tuchel toch nog een seizoen aan zou blijven als trainer, totdat hij vrijdag op de persconferentie bevestigde dat hij Der Rekordmeister wel verlaat na dit seizoen. Inmiddels zou Ten Hag daar dus als serieuze optie gelden.

