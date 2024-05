Roda-uitblinker in tranen na dramatisch afscheid: 'Dat het zo ten einde komt...'

kan vrijdagavond zijn tranen niet bedwingen voor de camera's van ESPN nadat het o zo fraaie seizoen dat hij met Roda JC beleefde op een enorme deceptie is uitgelopen. De bij de Limburgse club opgeleide aanvallende middenvelder is volgend seizoen wél in de Eredivisie te zien, bij NEC, maar had juist zo graag afscheid willen nemen met dat wat even daarvoor definitief niet doorgaat: promotie.

Roda nestelde zich op de tweede speeldag van de Keuken Kampioen Divisie op een rechtstreekse promotieplaats en zou daar, op elf dagen in februari na, vrijwel het hele seizoen blijven staan. Tót de laatste speelronde. De ploeg van Bas Sibum reisde toen met drie punten voorsprong op FC Groningen af naar het hoge noorden, maar werden in de Euroborg op een 2-0 nederlaag getrakteerd, die betekende dat de Limburgers op doelsaldo als derde eindigden en daarmee veroordeeld werden tot het spelen van de play-offs om promotie.

Artikel gaat verder onder video

Daarin werd de club gekoppeld aan NAC Breda, dat zich als nummer acht van de eindrangschikking slechts ternauwernood voor het seizoenstoetje wist te plaatsen. Roda was na de dreun in Groningen echter twee keer geen schim van het elftal dat lange tijd zoveel indruk wist te maken, en moet de droom van een terugkeer op het hoogste niveau minimaal een jaar uitstellen door een klinkende 1-8 nederlaag over twee wedstrijden.

Ouaissa moest na het laatste fluitsignaal van de return tegen de Brabanders, waarin Roda met 0-5 werd geklopt, al getroost worden op het veld. Ook in gesprek met ESPN-commentator en -verslaggever Mark van Rijswijk houdt hij het daarna niet droog. "Dan komt bij jou dus ook meteen het besef dat al die jaren Roda op zo'n manier ten einde komen", merkt Van Rijswijk op. Ouaissa breekt: "Ja, dat klopt. Dat is moeilijk. Sinds ik vijfenhalf was ben ik al hier. Dat het zo ten einde komt, dat had ik niet gewild."

Dinsdag wacht nog een afscheid van de selectie en de staf, waarna Ouaissa zich mag opmaken voor zijn verhuizing naar Nijmegen. "Natuurlijk zal ik nu nog even hieraan denken, maar daarna moet de focus wel naar NEC gaan. Ik hoop niet dat ze daar de laatste drie wedstrijden hebben gezien", kan Ouaissa het interview toch nog met een glimlach beëindigen.

Sami Ouaissa verlaat Roda JC na 14 jaar voor N.E.C. maar had op een ander einde gehoopt:



"Hier baal ik echt van, dat het zo is geëindigd." 💔 — ESPN NL (@ESPNnl) May 17, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is het virtuele schema voor de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie

Dit is het virtuele speelschema van de play-offs, waarin de top van de Keuken Kampioen Divisie strijdt om promotie en de nummer zestien van de Eredivisie juist probeert degradatie te voorkomen.