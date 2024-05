NAC vernedert Roda in Kerkrade en mag blijven dromen van de Eredivisie

NAC Breda heeft zich vrijdagavond met een vernederende 0-5 overwinning ten koste van Roda JC geplaatst voor de halve finales van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. De Brabanders, die zich als nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie plaatsten voor het seizoenstoetje, waren na de 3-1 thuiszege van maandag ook vier dagen later in Kerkrade te sterk voor de nummer drie, die dus met lege handen achterblijft.

Ten opzichte van het met 3-1 verloren uitduel voerde Roda-trainer Bas Sibum drie wijzigingen door. De opvallendste daarvan vond plaats onder de lat, waar Koen Bucker zichzelf terugvond in de basis. Calvin Raatsie, die de afgelopen maanden alles speelde, verdween daardoor naar de reservebank. Daar namen ook Lennerd Daneels en Lucas Beerten plaats: het duo verloor hun basisplaatsen aan respectievelijk Wesley Spieringhs en Arjen van der Heide. NAC-trainer Jean-Paul van Gastel koos voor dezelfde elf namen die maandag de uitstekende uitgangspositie wisten te verwerven.

Nadat de aftrap enkele minuten was uitgesteld – een groot deel van de meegereisde NAC-supporters stonden vast in het verkeer – floot scheidsrechter Jannick van der Laan iets over achten dan toch voor de start van het duel. Roda liet vanaf de aftrap zien het over een andere boeg te willen gooien dan eerder deze week in Breda, maar echt grote kansen bleven uit. NAC nam aan de andere kant alle tijd en was niet van plan onnodig uit de schulp te kruipen. Op slag van rust kwamen de Brabanders tóch op voorsprong. Kemper stoomde op over de linkerflank en besloot Bucker met een ziedend, hoog schot in zijn korte hoek te testen. De Roda-sluitpost zette juist een stap in de andere richting en was daardoor kansloos op de uithaal van de linksback van NAC: 0-1.

Direct na de thee ontsnapte Roda nog even aan de definitieve genadeklap, toen Casper Staring van binnen de zestien snoeihard de lat boven Bucker teisterde. Het bleek echter slechts uitstel van executie: luttele minuten later mocht Dominik Janosek aanleggen voor een vrije trap aan de linkerzijde. De Tsjech, die in het heenduel al met twee goals van doorslaggevend belang was, krulde de bal met veel gevoel in de verre hoek: 0-2. Nog binnen het uur was het vervolgens helemaal klaar, toen Bucker werd uitgespeeld door Roy Kuijpers, die de 0-3 aantekende.

Stilgelegd

Een deel van de Roda-fans was hun frustraties daardoor niet meer de baas en gooide een aantal bekers op het veld, waardoor Van der Laan het duel tijdelijk stillegde. Eenmaal hervat kreeg invaller Danneels de grootste kans om wat terug te doen namens Roda, maar de Belg stuitte op de goed uitgekomen NAC-keeper Pepijn van de Merbel. Wat Roda niet lukte, wist NAC wél te bewerkstelligen: uit een hoekschop kopte Martin Koscelník zelfs de 0-4 binnen, waarbij Bucker opnieuw in zijn korte hoek werd verrast. Wéér regende het plastic bekertjes vanuit een thuisvak, en dus stuurde Van der Laan de ploegen opnieuw richting catacomben. Eenmaal weer begonnen werd het vervolgens nóg erger voor Roda: Sigurd Haugen kopte bij de tweede paal de 0-5 tegen de touwen. Diezelfde Haugen kwam vlak voor tijd enkele teenlengtes tekort om er zelfs nog een zesde Bredase treffer aan toe te voegen.

Geweldig seizoen eindigt in mineur

Het seizoen voor Roda, dat lange tijd op weg leek naar de Eredivisie, eindigt zo in mineur door vier achtereenvolgende tegenvallers in veertien dagen tijd. Het verhaal is bekend: na de 2-0 zege op Cambuur in de voorlaatste speelronde van de reguliere competitie verkeerden de Limburgers enkele minuten ten onrechte in de veronderstelling gepromoveerd te zijn, tot bleek dat FC Groningen tóch gelijkgespeeld had bij Telstar. Een week later verspeelde het elftal van Sibum de tweede plaats in de Euroborg aan datzelfde Groningen, waardoor het tot de play-offs veroordeeld werd. Daarin blijkt de eerste ronde dus direct het eindstation.

Halve finales

Aan de andere kant mag NAC blijven dromen van een terugkeer op het hoogste niveau. De ploeg van scheidend trainer Van Gastel neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het tweeluik tussen FC Dordrecht en FC Emmen. Het vermakelijke heenduel tussen die twee clubs eindigde eerder deze week in een 2-2 gelijkspel, morgen (zaterdag) wacht de return in Dordrecht. NAC Begint de halve finale met een thuisduel op dinsdag 21 mei, waarna op zaterdag 25 mei de return op vreemde bodem op het programma staat.

