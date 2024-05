Manchester United benadert gedroomde Ajax-trainer van Henk Spaan om Ten Hag op te volgen

Manchester United heeft volgens de gerenommeerde Engelse krant The Guardian contact gelegd met Ipswich Town-manager Kieran McKenna, die op Old Trafford wordt gezien als een mogelijke opvolger van Erik ten Hag. Henk Spaan noemde de 38-jarige Noord-Ier de afgelopen tijd meermaals als gedroomde trainer voor Ajax, dat echter voor Francesco Farioli lijkt te gaan kiezen.

McKenna staat sinds december 2021 aan het roer in Ipswich en leidde de club met back to back promoties vanuit de League One terug naar de Premier League, waarin het volgend seizoen na een absentie van 22 jaar terug gaat keren. Tot zijn aanstelling bij The Tractor Boys was de Noord-Ier jarenlang jaar verbonden aan Manchester United, waar hij achtereenvolgens scout, jeugd- en assistent-trainer was.

Artikel gaat verder onder video

United zou inmiddels contact hebben gelegd met het kamp-McKenna om te praten over een mogelijk dienstverband als hoofdtrainer, mocht de club besluiten komende zomer afscheid nemen van Ten Hag. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax is bezig aan een moeizaam tweede seizoen, waarin zijn door aanhoudend blessureleed geplaagde elftal via de competitie zelfs naast Europees voetbal dreigt te grijpen. Op 25 mei zou dat wel bewerkstelligd kunnen worden door de FA Cup te winnen, maar met Manchester City als tegenstander in de eindstrijd op Wembley lijkt die kans op voorhand niet heel groot. Mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe zou na de finale de knoop over de toekomst van Ten Hag door willen hakken.

Vertegenwoordigers van McKenna zouden inmiddels contact hebben gehad met United, al bezweren bronnen tegen over bovengenoemde krant dat het nog wel 'early days' is. De manager staat er sowieso goed op in de Premier League: Brighton & Hove Albion zou in de trainer van Ipswich Town een mogelijke opvolger van Roberto De Zerbi zien, mocht de Italiaan komende zomer een stap hogerop gaan maken. Ook bij Brentford staat McKenna volgens de krant op het lijstje. De huidige trainer van de club van Mark Flekken, de Duitser Thomas Frank, werd eerder deze week óók al in verband gebracht met Manchester United.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Haaland slaat terug na vierklapper: ‘Die man kan me echt niets schelen’

Erling Haaland reageert op de kritiek die Roy Keane recent op hem had.