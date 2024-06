Fans van één club smullen van moment in blessuretijd Frankrijk - Canada

Hoewel zondagavond tijdens de vriendschappelijke ontmoeting tussen Frankrijk en Canada pas in minuut 74 zijn opwachting maakte, is hij er in geslaagd een grote glimlach op het gezicht van Real Madrid-fans te toveren. Eén actie, waarbij ook Real Madrid-middenvelder betrokken was, hopen supporters van de Champions League-winnaar vanaf volgend seizoen veelvuldig te zien.

Mbappé had vorige week woensdag in de oefeninterland tegen Luxemburg ‘gewoon’ nog een basisplaats bij de Fransen en met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 3-0 overwinning. Een paar dagen na de ontmoeting met de Luxemburgers werd hij door bondscoach Didier Deschamps uit voorzorg tegen Canada lang aan de kant gehouden. Met het Europees Kampioenschap in Duitsland voor de deur wil Deschamps uiteraard geen risico nemen met zijn sterspeler. Zonder Mbappé liep het echter stroef bij de Fransen.

Artikel gaat verder onder video

Voor Deschamps reden om de kersverse topaanwinst van Real Madrid een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd alsnog binnen de lijnen te brengen. De tussenstand was op dat moment 0-0. Daar kwam na de entree van Mbappé geen verandering in, al was de aanvaller in de laatste minuut van de blessuretijd nog wel dicht bij de winnende. Na een pass op maat van Camavinga kwam Mbappé in een situatie waarin hij zich het liefst bevindt: één-op-één met een tegenstander en met de neus naar het doel. Mbappé dribbelde de Canadese zestien in en glipte tussen twee tegenstanders door, maar kreeg de bal niet langs doelman Maxime Crépeau.

Hoewel geen doelpunt, is de actie Real Madrid-fans niet onopgemerkt gebleven. “Camavinga passt naar Mbappé en vervolgens doet hij een waanzinnige dribbel, maar zijn schot wordt gered. We hadden bijna een doelpunt gemaakt door Real Madrid”, zo klinkt het onder meer op X. Real Madrid maakte vorige week, twee dagen na de overwinning op Borussia Dortmund in de Champions League-finale, de komst van Mbappé wereldkundig. De Fransman komt ‘transfervrij’ over van Paris Saint-Germain. Real Madrid-fans zullen niet kunnen wachten op het nieuwe seizoen. Naast Mbappé verkeert ook Vinícius Junior in topvorm. Dat bewees de Braziliaan afgelopen weekeinde nog in de oefeninterland tegen Mexico (2-3 winst).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Vahle moet achter Joost Klein aan, maar uit live op televisie haar grote frustratie over die beslissing

Sportverslaggeefster Noa Vahle was zondagmiddag niet aanwezig bij de ontknoping in de verschillende Europese topcompetities.