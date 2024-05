Sprookje wordt werkelijkheid: Ipswich Town keert na 22 jaar terug in Premier League

Ipswich Town keert na 22 jaar terug op het hoogste niveau van Engeland. De stuntploeg, die vorig seizoen nog promoveerde naar de Championship, won met 2-0 van Huddersfield Town en verzekerde zich daarmee met de tweede plek, die recht geeft op directe promotie naar de Premier League. Leeds United moet aan de bak in de play-offs.

De stuntploeg van trainer Kieran McKenna kent een droomseizoen en wist dat het tegen Huddersfield Town één punt nodig had om zich te verzekeren van Premier League-voetbal. Naaste belager Leeds United nam het op hetzelfde moment op tegen Southampton. Alles verliep uitstekend voor Ipswich: de ploeg kwam door Wes Burns al snel op voorsprong, terwijl Leeds United vlak daarna op 1-2 achterstand kwam.

Toen Omari Hutchinson al vroeg in de tweede helft de 2-0 maakte kon het helemaal niet meer mis voor Ipswich. Zonder al te veel problemen wist de ploeg van McKenna zich te verzekeren van Premier League-voetbal in seizoen 2024/25. Ipswich speelde in seizoen 2001/02 voor het laatst op het hoogste niveau van Engeland.

Dat betekent dat Leeds door middel van de play-offs moet gaan proberen om promotie naar de Premier League af te dwingen. De ploeg strijdt, net als Southampton, West Bromwich Albion en Norwich City voor het derde en laatste promotieticket. Leicester City verloor zaterdagmiddag weliswaar van Blackburn, maar was al verzekerd van het kampioenschap.

Door de nederlaag is Huddersfield overigens officieel gedegradeerd. De ploeg had een wonder nodig om zich te handhaven, maar daalt dus af naar het derde niveau van Engeland. Ook Rotherham en Birmingham zijn gedegradeerd naar de League One.