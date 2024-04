Nederlandse spits zorgt ervoor dat Ipswich Town niet maximaal profiteert van misstap Leeds United

Ipswich Town heeft niet optimaal gebruik gemaakt van het puntenverlies dat Leeds United op vrijdagavond tegen QPR heeft geleden. In het MKM Stadium in Hull kwam Ipswich niet verder dan een 3-3 gelijkspel. Een absoluut spektakelstuk, want tot op de laatste seconde hadden beide clubs kans op de overwinning.

Leicester is al gepromoveerd naar de Premier League, maar er zijn nog twee plekken te vergeven op het hoogste Engelse niveau. Ipswich een Leeds lijken te gaan strijden om de tweede plek. De nummers één en twee promoveren direct naar de Premier League. Nummers drie tot en met zes spelen play-offs om het laatste Premier League-ticket.

Leeds en Ipswich staat gelijk in aantal punten maar Ipswich heeft één wedstrijd meer te spelen. Leeds heeft ook nog eens het lastigere schema van de twee traditionele Britse clubs, dus fans van Leeds vrezen het ergste. Diegene die aan het kortste eind trekt in de strijd om de tweede plaats zal dus in de play-offs moeten uitkomen. Nummers vier, vijf en zes zijn momenteel (op volgorde) Southampton, Norwich City en West Bromwich Albion.

Veel verschuivingen lijken er niet te komen, want op de zevende plek staat Hull City. The Tigers speelde tegen Ipswich de misschien wel belangrijkste wedstrijd voor het seizoen. Eigenlijk hadden zij een overwinning nodig om op gelijke hoogte te komen met West Brom. Ipswich stond 2-3 voor, maar Noah Ohio, de Nederlandse spits van Standard Luik die uitgeleend is aan Hull, schoot de 3-3 tegen de touwen.

Voor Ipswich niet ideaal want zij profiteren dus niet maximaal van de door Leeds laten liggen punten. Ook voor Hull niet ideaal want de kans dat zij nog in de top zes komen lijkt nihil. Ohio en consorten moeten dan zelf de uitwedstrijd bij Plymouth winnen en West Brom moet in het eigen Hawthorns verliezen van Preston North End, dat ook niet bepaald lekker draait. De kans lijkt dus aanwezig dat West Brom, Norwich, Southampton en Leeds in de play-offs komen.

In de play-offs speelt de nummer drie tegen de nummer zes en de nummer vier komt uit tegen de nummer vijf. De twee winnaars spelen tegen elkaar op Wembley. De finale zal gehouden worden op zondag 26 mei, en dan zullen we dus ook weten welke drie clubs er in de Premier League spelen volgend seizoen.

