Zeer opvallend: Engelse club zet trainer ondanks nominatie Coach van het Seizoen op straat

Liam Rosenior is op straat gezet door de eigenaren van Hull City. Op dinsdagmiddag kwam het nieuws naar buiten dat de hoofdtrainer van de club in de Championship ontslagen was door de directie van Hull City. Een zeer opvallende beslissing zo vinden veel volgers van het Engelse voetbal. Enkele weken geleden werd de coach van The Tigers namelijk nog genomineerd voor Coach van het Seizoen in de Championship.

De eigenaren van Hull City lijken Rosenior op straat te zetten omdat ze niet blij zijn dat de club de play-offs van de Championship niet heeft gehaald. Zeer opvallend, want één maand geleden werd de coach nog genomineerd voor Coach van het Seizoen. Niet alleen daarom is het aanstaande ontslag van de hoofdcoach zo bijzonder, ook omdat hij in december 2023 nog voor een driejarig contract tekende bij de club in het oosten van Yorkshire.

Samen met Kieran McKenna van Ipswich Town en Daniel Farke van Leeds United was Rosenior genomineerd voor de prijs van Coach van het Seizoen in de Championship. Rosenior is een kind van de club en speelde tussen 2010 en 2015 liefst 144 wedstrijden voor Hull City. Veel supporters van de club lijken het besluit van Turkse eigenaren Acun Ilicali en Tan Kesler niet te begrijpen. Het nieuws leidt tot veel onvrede in de havenstad.

Eigenaar Ilicali vertelt over het ontslag van Rosenior: "Dit is de moeilijkste beslissing die ik heb moeten nemen als voorzitter van deze prachtige voetbalclub. Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, ik moet persoonlijke gevoelens uit deze momenten verwijderen en ervoor zorgen dat de langetermijnvisie van de club centraal staat in mijn denken."

"Het is echter duidelijk geworden dat onze visies voor de toekomst niet op één lijn liggen en ik voel dat het nu tijd is om een verandering door te voeren. Onze filosofie is duidelijk, we zullen deze club vooruit blijven stuwen en ondertussen zal ik open en transparant blijven naar onze fans. Ik weet wat deze voetbalclub kan bereiken en we zullen niet stoppen in het nastreven daarvan", besluit de Turk.