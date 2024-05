Sanne van Dongen houdt liggend op het gras opvallend interview met Ricky van Wolfswinkel

De emoties liepen hoog op bij na de 1-2 zege van FC Twente op PEC Zwolle. De spits vierde zijn winnende doelpunt met zijn naasten op de tribune en ging na het laatste fluitsignaal op het gras liggen. ESPN-journaliste Sanne van Dongen besloot naast hem te gaan liggen voor een interview.

“Rick is erbij gaan liggen en ik heb ook een zware dag gehad. Rick, hoe voelt het?”, vroeg Van Dongen aan Van Wolfswinkel, wiens ploeg op de derde plek eindigde in de Eredivisie. “Dit is toch heerlijk”, antwoordde de spits. “We hebben zo lang op deze plek gestaan en dan verdien je het ook. Het was zeker geen makkelijke pot, maar wat we drie jaar lang hebben opgebouwd komt nu allemaal een beetje samen.”

Twente eindigde in de afgelopen seizoenen als vierde en vijfde, maar heeft met een derde plek nu de beste eindklassering sinds 2014. “In die drie jaar is niets makkelijk geweest, we hebben keihard gewerkt en geknokt. We zijn geen kampioen, maar dat komt nog. Nee, maar het is genieten. We hebben hier keihard voor gewerkt en dit is wel echt een bekroning voor ons.”

Van Wolfswinkel kreeg de vraag om te beschrijven wat voor team Twente is. “Een heel gezellig team. De lijn is dun tussen ontspanning en inspanning. We werken elke keer weer kneiterhard. Dat betekent niet dat het spel altijd goed is, maar we staan er wel voor elkaar.” Van Wolfswinkel sprak van een speciale wedstrijd. “Vandaag was een speciaal moment voor mij. Belangrijke mensen waren hier aanwezig. Daar wil ik het graag bij houden.”

Ondertussen spoot Robin Pröpper als grap water op de liggende Van Wolfswinkel, die na het interview door Van Dongen omhoog werd geholpen.

