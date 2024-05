Absolute climax nadert in Engeland: dé ultieme Championship-gids voor zaterdag

Op drie vlakken is het nog enorm spannend in de Championship: directe promotie, play-offsplekken en degradatie naar de League One. Doordat Ipswich Town op dinsdagavond heeft gewonnen van Coventry City, lonkt er voor de ploeg van Kieran McKenna een deelname aan de Premier League. Zaterdag 13:30 komt er met twaalf wedstrijden tegelijkertijd een ultieme climax van iets wat al een zeer onvoorspelbaar Championship-seizoen is.

Promotie naar de Premier League

Nummers één en twee promoveren direct naar het hoogste niveau van Engeland. Leeds heeft nog een kans om direct naar de Premier League te gaan, maar dan moet het zelf winnen thuis van Southampton, wat al lastig genoeg is voor de club uit Yorkshire, en dan moet Ipswich verliezen van Huddersfield op Portman Road.

Die missie lijkt onmogelijk, maar we hebben gekkere dingen gezien in het voetbal. Eén ding dat in het voordeel kan werken voor Leeds: Southampton heeft niks meer om voor te spelen. Tegenstander van Ipswich, Huddersfield Town wel, want zij staan momenteel op degraderen, ookal moet de ploeg enorm veel doelpunten maken om slechts enige kans te hebben op handhaving.

Strijd om play-offs voor de Premier League

Niet alleen om de tweede plek in de Championship is het spannend, maar ook om de zesde plek op de ranglijst. Vijfde staat Norwich met 73 punten en West Brom staat op de zesde plek met 72 punten. Hull City lijkt momenteel mis te tasten, maar heeft nog een kans om in de top zes te komen. The Tigers staan op 70 punten en spelen zaterdag om 13:30, wat dezelfde tijd is als alle andere affiches van de laatste speelronde in de Championhip, uit bij Plymouth.

Hull kan nog in de play-offs terechtkomen, maar dan moet het zelf winnen van Plymouth, en dan moet West Brom thuis verliezen van Preston North End, die nergens meer voor voetballen. Dat lijkt kansloos, maar voor Hull is er ook nog een andere manier om in de play-offs te komen. Als Norwich verliest, en Hull wint moet er een doelpuntenverschil van 8 goals worden goedgemaakt. Norwich speelt uit bij Birmingham City, dat aan het vechten is tegen degradatie.

Degradatie naar de League One

Dan kijken we naar de strijd onder in de Championship. De laatste drie degraderen uit de Championship, en komen volgend seizoen uit in de League One. Rotherham United is al een tijdje gedegradeerd, en staat nog altijd erg armoedig onderaan met 24 punten. Zeggen dat het megaspannend is onderin, is slechts een understatement. Nummers negentien tot en met 23 kunnen allemaal nog handhaven, en allemaal nog degraderen.

Voor Huddersfield Town wordt het allemaal wel een heel lastig verhaal. Met 45 punten kunnen alleen nog Birmingham City, dat op 47 punten staat, en Plymouth Argyle, dat op 48 punten staat, ingehaald worden. Beide ploegen moeten dan verliezen en Huddersfield moet dan een doelpuntenverschil van -15 goedmaken op Plymouth.

Nummers negentien en twintig, Blackburn Rovers en Sheffield Wednesday, van oudsher twee hele grote clubs, lijken net aan de veilige kant van de ranglijst te vallen. Beide clubs hebben vijftig punten verzameld, wat in theorie genoeg zou moeten zijn om nog een jaartje in de Championship te spelen. Blackburn Rovers speelt uit bij Leicester City, wat nergens meer voor speelt, en Wednesday speelt uit bij Sunderland, wat ook niet meer kan promoveren of degraderen. Wednesday en Blackburn hebben het dus compleet in eigen hand. Voor beide ploegen is een gelijkspelletje genoeg.

Plymouth, Birmingham en Huddersfield, tussen die drie clubs lijkt het te gaan. Plymouth speelt thuis tegen Hull, Birmingham op het eigen St. Andrew’s tegen Norwich en Huddersfield zoals vermeld dus uit bij Ipswich.

