Verenigd Koninkrijk spreekt schande van dubieuze penalty: 'Slechtste beslissing, en dat zegt veel'

Op de woensdagavond is er in het Verenigd Koninkrijk op een wel heel bijzondere manier een penalty gegeven in de wedstrijd van West Bromwich Albion tegen Rotherham FC. Voor West Brom een belangrijke wedstrijd, want de ploeg uit Birmingham lijkt zich te gaan plaatsen voor de play-offs voor promotie naar de Premier League.

Brandon Thomas-Asante scoorde al voor het dubieuze penalty-moment, maar opnieuw besloot hij de bal op goal te rammen. De bal kwam inderdaad tegen de arm van Rotherham-verdediger Lee Peltier, maar hij stond in de verste verte niet in het zestienmetergebied. Nooit een penalty zou je zeggen, maar scheidsrechter Geoff Eltringham dacht er het zijne van.

De reacties op de arbitrale dwaling zijn niet mals. “Slechtste beslissing van het voetbalseizoen (en dat wil wat zeggen)”, schrijft een Engelse gebruiker op X. “De verwarring in de stem van de commentator zegt veel. Hij had even nodig om te geloven wat hij zag”, vertelt iemand anders.

Worst decision of the football season (and that’s saying something) as Rotherham concede a penalty for handball at West Bromwich Albion “inside” the box… pic.twitter.com/J3mkunyP47 — Joe Gibney (@joegibney15) April 10, 2024

Referee Geoff Eltringham needs to explain his reasons behind his appalling penalty kick decision in the WBA v Rotherham game last night. If it was for handball then the offence must be inside the Penalty area. The player judged to have handled was a couple of feet outside. — KEITH HACKETT (@HACKETTREF) April 11, 2024