Sneijder: 'Als er één Eredivisie-speler de stap naar het buitenland aankan...'

Wesley Sneijder ziet dat dit seizoen enorme stappen heeft gemaakt bij Feyenoord. De oud-Ajacied denkt dat 22-jarige middenvelder klaar is voor een stap naar het buitenland.

Tijdens Veronica Offside laat Sneijder eerst een moment zien waarop Timber het spel van Feyenoord handig versnelt. “Ik denk dat hij daar met Arne Slot echt naar gekeken heeft en gewerkt heeft. Dit doet hij de laatste tijd heel vaak goed. Met de week wordt hij beter." Jan Boskamp herinnert zich hoeveel tijd Quinten al van jongs af aan had, in vergelijking met de nu bij Arsenal spelender Jurriën. “Bij de jeugd was hij beter dan zijn broertje.”

Artikel gaat verder onder video

Sneijder denkt dat Timber klaar is voor een volgende stap en zelfs nog meer dan zijn teamgenoten of spelers van PSV. "Als we nou een speler moeten aanwijzen uit de Eredivisie, waarvan ik denk dat hij het aankan in het buitenland en die het ook verdient, dan is hij het." Dick Advocaat en Boskamp voegen daar de naam van Lutsharel Geertruida aan toe. “Omdat hij op meerdere posities kan spelen en hij (Slot, red.) heeft genoeg middenvelders bij Liverpool.”

De analisten zouden het echter te veel vinden als én Timber én Geertruida naar Liverpool vertrekken. Als dat gebeurt, spelen er vijf Nederlanders bij de topclub uit Engeland: Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch completeren het quintet. Zover is het nog niet en ook is Slot nog niet officieel gecontracteerd als nieuwe trainer bij The Reds. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zal de witte rook ergens deze week volgen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lutsharel Geertruida pakt de microfoon en kijkt plots bezorgd naar het publiek

"Hey, hallo, hallo", roept de aanvoerder van Feyenoord plots tijdens de huldiging na de bekerwinst.