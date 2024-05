Officieel: Pepijn Lijnders wordt hoofdtrainer van 17-voudig landskampioen

Pepijn Lijnders wordt definitief de nieuwe hoofdtrainer van Red Bull Salzburg. De zeventienvoudig kampioen van Oostenrijk maakt woensdagmiddag via de officiële kanalen bekend dat Lijnders zijn handtekening onder een driejarige verbintenis heeft gezet. De 41-jarige Nederlander fungeerde de afgelopen jaren als rechterhand van Jürgen Klopp bij Liverpool, maar kondigde eerder dit jaar aan dat hij aan het eind van het seizoen, in het kielzog van de Duitser zou gaan vertrekken bij de Engelse grootmacht.

Voormalig PSV-jeugdtrainer Lijnders was sinds 2014 aan Liverpool verbonden, nadat The Reds hem wegplukten bij FC Porto, waar hij als techniektrainer werkte. De in Broekhuizen geboren oefenmeester kreeg de leiding over de Onder 18 van de roemruchte club, alvorens hij in 2015 assistent bij de hoofdmacht werd, eerst van Brendan Rodgers maar na diens ontslag van Klopp. Na een weinig succesvol uitstapje bij NEC, waar Lijnders in 2018 een half jaar op eigen benen stond, keerde hij terug aan de zijde van de charismatische Duitser. Toen Klopp eerder dit jaar aankondigde na negen jaar te gaan vertrekken uit Liverpool, werd duidelijk dat ook aan Lijnders' Engelse avontuur een voorlopig einde zou komen.

Gisteren (dinsdag) werd al duidelijk dat Salzburg, momenteel tweede achter Sturm Graz in de strijd om de Oostenrijkse titel, Lijnders hoog op het verlanlijstje staan. Reeds een dag later bevestigt de zeventienvoudig landskampioen de komst van de Nederlander, die zijn handtekening onder een driejarig contract heeft gezet. De Braziliaan Vítor Matos (36), met wie Lijnders zowel in Porto als in Liverpool al samenwerkte, zal in Salzburg als zijn assistent gaan fungeren.

"Met Lijnders hebben we de ideale kandidaat voor de club binnen weten te slepen", zegt sportief directeur Bernhard Seonbuchner op het digitale thuis van Lijnders' nieuwe werkgever. "Hij is een echte voetbalexpert en heeft grote invloed gehad op de successen van Liverpool", meent de bestuurder. "De gesprekken waren een groot succes, we waren het duidelijk eens over de manier waarop we willen spelen, waar we als club voor staan en waar we naartoe willen."

Ook Lijnders zelf komt aan het woord: "Ik ben trots dat ik de nieuwe trainer van deze club word, het is een voorrecht om hier te mogen zijn. Na PSV, Porto en Liverpool kom ik opnieuw bij een prachtige club met een stevige structuur en een geweldige jeugdopleiding terecht", meent de oefenmeester. "Samen met mijn assistent Matos ga ik er alles aan doen om deze club te laten groeien in een eeuwig veranderende voetbalwereld."

OFFIZIELL: Pepijn Lijnders übernimmt das Traineramt ab der kommenden Saison! Der 41-jährige Niederländer kommt vom FC Liverpool und unterschreibt beim FC Red Bull Salzburg einen Vertrag über drei Jahre. Servus in Salzburg, Pep! ✍️ pic.twitter.com/L1pdDUeuum — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024

