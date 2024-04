Van der Vaart kijkt Van Basten aan: ‘Hij is de énige die jou hier aan tafel heeft omgeluld’

Marco van Basten heeft een zeer hoge pet op van Arne Slot, zo vertelt de oud-voetballer maandagavond aan tafel bij Rondo. De analist heeft torenhoge verwachten van de trainer die volgend seizoen (hoogstwaarschijnlijk) aan het roer staat bij Liverpool. Rafael van der Vaart denkt dat deze verwachtingen voortkomen uit een eerdere uitzending van Rondo.

Van der Vaart begint over de prestaties van Jürgen Klopp bij Liverpool. “Hij is wel iemand die het waanzinnig goed gedaan heeft. De druk is wel vrij hoog”, zegt de oud-voetballer. Van Basten kijkt zijn collega recht in de ogen aan: “Maar Slot heeft het ook waanzinnig goed gedaan bij Feyenoord. Dat is ook gewoon een voetbalploeg met elf jongens die je moet opstellen.”

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart denkt dat een dienstverband bij Liverpool wel degelijke andere koek is voor Slot. “Als je een ploeg overneemt die het jaren goed gedaan heeft, en je verliest een paar keer op rij, dan komt er druk.” Van Basten: “Hij instrueert goed en hij is wijs in zijn manier en omgang met mensen, maar ook voetbaltechnisch én voetbaltactisch. Hij kan zelfs beter worden dan Klopp.”

Zijn collega-analist is het eens. “Hij heeft één avond hier gezeten met jou… Volgens mij is hij de enige persoon die jou omgeluld heeft”, lacht Van der Vaart, doelend op de keer dat Slot te gast was bij een uitzending van Rondo. “Nee, ik heb eigenlijk al drie seizoenen genoten van hem bij Feyenoord. Die avond was inderdaad wel de kers op de taart”, antwoordt Van Basten.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen.