Slecht nieuws dreigt voor voetbalfans na akkoord PVV, VVD, NSC en BBB

Seizoenkaarten en losse kaartjes voor wedstrijden in het Nederlandse betaalde voetbal worden mogelijk flink duurder. Dat heeft alles te maken met de btw-verhoging op sportevenementen en concerten die is opgenomen in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB.

De vier partijen willen namelijk een btw-verhoging van 9 procent naar 21 procent op sportevenementen, wat betekent dat voetbalsupporters een stuk meer moeten betalen voor de tickets. Voorafgaand aan dit seizoen was de goedkoopste seizoenkaart in de Eredivisie 136 euro (dit was bij Almere City). De duurste seizoenkaart was te verkrijgen bij FC Twente, waar je 1080 euro betaalt. Kanttekening: je zit dan wel op een luxe plek in De Grolsch Veste, inclusief toegang tot een comfortabele lounge. Met de nieuwe btw-tarieven lopen deze prijzen op naar respectievelijk 151 en 1199 euro, wat neerkomt op een prijsstijging van 15 tot 119 euro.

In het hoofdlijnenakkoord valt ook te lezen dat NSC, VVD, BBB en PVV onder meer gezichtsbedekkende kleding in voetbalstadions willen verbieden. De vier partijen kwamen woensdagmiddag met het akkoord naar buiten, waarna de verschillende fracties nog akkoord moesten geven. Dat hebben alle vier de fracties inmiddels gedaan.

