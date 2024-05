Manchester City en Guardiola incasseren flinke dreun in aanloop naar laatste twee finales

Manchester City-trainer Josep Guardiola kan in de laatste twee wedstrijden van dit seizoen geen beroep doen op . De Braziliaanse doelman moest zich dinsdagavond in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur noodgedwongen in de tweede helft laten vervangen na een botsing. Ederson kreeg daarbij een knie in zijn gezicht. Twee dagen na het duel in Noord-Londen blijkt dat hij een breuk in zijn oogkas heeft opgelopen en daardoor niet meer in actie kan komen.

Ederson is ook dit seizoen de onbetwiste nummer één van Manchester City en baalde dan ook als een stekker dat hij zich dinsdagavond op bezoek bij Tottenham Hotspur moest laten vervangen. De staf van de koploper van de Premier League had echter geen andere keus na een harde botsing tussen de Braziliaan en Tottenham-verdediger Cristian Romero. Laatstgenoemde raakte zijn tegenstander daarbij in het gezicht. Ederson probeerde het na een korte onderbreking nog wel even, maar Guardiola haalde hem al snel naar de kant.

Artikel gaat verder onder video

De goalie heeft dus een breuk in zijn oogkas opgelopen. Volgens Manchester City gaat het weliswaar om een ‘kleine’ breuk, maar die houdt hem in de laatste wedstrijden van dit seizoen wel aan de kant. Ederson mist daardoor het laatste competitieduel met West Ham United, mogelijk de kampioenswedstrijd van Manchester City. De formatie van Guardiola kroont zich bij een overwinning voor de vierde keer op rij en de zesde keer in zeven seizoenen tot kampioen van Engeland. Manchester City kan zes dagen later ook de eindzege van de FA Cup in wacht slepen. Dan moet het in de finale zien af te rekenen met Manchester United. Ederson moet ook dat duel dus aan zich voorbij laten gaan.

De Zuid-Amerikaan werd tegen Tottenham Hotspur vervangen door Stefan Ortega en voor de invaller was meteen een cruciale rol weggelegd. Ortega voorkwam dat Son Heung-min de thuisploeg op gelijke hoogte kon brengen. Manchester City boekte uiteindelijk een 0-2 overwinning, heroverde daardoor de koppositie en is zondag bij winst op West Ham United opnieuw de beste van Engeland.

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.



Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery 🩵



More information ⤵️ — Manchester City (@ManCity) May 16, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Begin van het einde van de VAR: Premier League-clubs stemmen over afschaffen videoscheidsrechter’

De Engelse clubs zullen volgende maand stemmen over het afschaffen van de VAR in de Premier League.