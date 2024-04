Elfrink benadrukt uitstekend nieuws voor Feyenoord: ‘Pakken zelfs nog iets meer dan PSV’

Feyenoord moest in de strijd om de landstitel weliswaar al voortijdig z’n meerdere erkennen in PSV, maar dat betekent niet dat de Rotterdammers helemaal niets overhouden aan dit Eredivisieseizoen. Integendeel zelfs: de Rotterdammers zijn zo goed als zeker van de tweede plek en daarmee kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat betekent niet alleen minstens acht wedstrijden, maar ook de jackpot. Volgens Rik Elfrink een ‘financieel kampioenschap’ voor de Stadionclub.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren plaatsen de nummers één en twee van de Eredivisie zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League, dat flink op de schop gaat. De groepsfase met 32 clubs verdwijnt. In plaats daarvan spelen deelnemende ploegen ieder acht wedstrijden, alvorens de knock-outfase van start gaat. De vaste premie voor deelnemende clubs stijgt naar alle waarschijnlijkheid van 15,6 miljoen naar zo’n 18,6 miljoen euro, terwijl er ook nog een variabele premie bijkomt. Bij de vaststelling daarvan wordt er gekeken naar onder meer de clubranking van de deelnemers over de laatste vijf én tien jaar.

Artikel gaat verder onder video

Dat is goed nieuws voor Feyenoord, want met onder meer een finaleplaats in de UEFA Conference League én een kwartfinale in de Europa League gooide het de afgelopen jaren hoge ogen in Europa. “Die tweede plek is in feite wel een financieel kampioenschap”, zegt Elfrink dan ook in de Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad. “Je plaatst je voor de groepsfase van de Champions League, dat is allemaal nieuw volgend seizoen. En Feyenoord, laten we dat niet vergeten hè, pakt zonder tegen een bal te trappen 39 miljoen euro. Dat is exclusief recettes, exclusief alle premies die je kunt vergaren in die wedstrijden. Dat is dus een absoluut een financiële hoofdprijs voor Feyenoord. Ze pakken zelfs nog iets meer dan PSV, twee miljoen meer.”

Dat komt dus doordat Feyenoord de afgelopen jaren Europees ‘gewoon heel goed gepresteerd heeft’, zegt Elfrink. “Het is dus echt een financieel kampioenschap voor Feyenoord. Maar als je er puur als sportman naar kijkt, dan hebben ze het met winnen van de KNVB Beker (dat zondag moet gebeuren tegen NEC, red.) gewoon een prima seizoen gehad”, stelt de PSV-watcher. Volgens Elfrink hoor in je in Eindhoven dat Feyenoord PSV ‘écht heeft uitgedaagd’ en ‘tot een hoger niveau heeft gedreven’. “PSV moest gewoon heel scherp blijven, ook na de winterstop. Het gat is nu dan negen punten, maar dat werd even zeven. Feyenoord bleef gewoon winnen en daardoor bleef het bij PSV ook gewoon onder spanning staan. Het moest gewoon elke keer gebeuren. Er was geen reden om te verslappen.”

De échte titel is inmiddels aanstaande voor PSV. Maar dat de formatie van coach Peter Bosz de schaal nog niet binnen heeft, zegt volgens Elfrink alles over Feyenoord. “PSV heeft nu 81 punten, daarmee ben je heel vaak kampioen. Maar omdat Feyenoord het gewoon goed gedaan heeft dit seizoen, is het kampioenschap van PSV nog geen feit. Dat gaat er natuurlijk wel komen en dat vind ik ook terecht”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wanneer kan PSV landskampioen worden?

Dit zijn de resterende schema's van PSV en Feyenoord. Wanneer kan de champagne ontkurkt worden?