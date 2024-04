Het kampioenschap van PSV hangt al een tijdje in de lucht, zeker na de overwinning met 5-1 op AZ. Er staan nog vijf wedstrijden op het programma voor PSV in de Eredivisie en de Eindhovenaren hebben een voorsprong van negen punten op Feyenoord. Maar wanneer kan PSV nou écht kampioen worden? FCUpdate zet het op een rijtje.

Wanneer kan PSV landskampioen worden van het Eredivisie-seizoen 23/24?

PSV staat op 78 punten in de Eredivisie terwijl Feyenoord achterblijft met 69 punten. Nog vijf speelrondes staan er op het programma. PSV kan komend weekend al officieus kampioen worden van de Eredivisie. Als PSV zaterdag wint van Vitesse, en Feyenoord zondagmiddag verliest van Fortuna Sittard, heeft PSV een voorsprong van twaalf punten met nog vier wedstrijden te gaan. Met een veel beter doelsaldo kan het kampioenschap PSV dan bijna niet meer ontgaan.

Artikel gaat verder onder video

Mochten PSV en Feyenoord alle resterende partijen beiden winnen, dan kan PSV in het eigen Philips Stadion op zondag 5 mei officieel kampioen worden in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. In de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen zou PSV dan dus officieus kampioen worden. De aftrap van Heerenveen – PSV is op 25 april om 18.45 uur.

Als PSV wint in het Abe Lenstra Stadion zouden de Brabanders dan twaalf punten voor op Feyenoord staan. Een halfuur nadat de wedstrijd Heerenveen – PSV is afgelopen begint Go Ahead Eagles – Feyenoord. Hier moeten de Rotterdammers dan winnen om PSV niet op 25 april al kampioen te laten worden. Wanneer de kampioenswedstrijd is, is dus nog niet te zeggen, maar 25 april lijkt sowieso een hele belangrijke dag te worden...

Resterend programma PSV in de Eredivisie

Zaterdag 13 april 16.30 uur: PSV – Vitesse

Donderdag 25 april 18.45 uur: SC Heerenveen – PSV

Zondag 5 mei 12.15 uur: PSV – Sparta Rotterdam

Zondag 12 mei 14.30 uur: Fortuna Sittard – PSV

Zondag 19 mei 14.30 uur: PSV – RKC Waalwijk

Resterend programma Feyenoord in de Eredivisie

Zondag 14 april 14.30 uur: Fortuna Sittard – Feyenoord

Donderdag 25 april 21.00 uur: Go Ahead Eagles – Feyenoord

Zondag 5 mei 20.00 uur: Feyenoord – PEC Zwolle

Zondag 12 mei 14.30 uur: NEC – Feyenoord

Zondag 19 mei 14.30 uur: Feyenoord – Excelsior Rotterdam