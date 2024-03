Grote zak geld lonkt voor PSV én Feyenoord: tientallen miljoenen euro's liggen in het verschiet

Mochten PSV en Feyenoord zich - en daar ziet het er momenteel heel erg naar uit - opnieuw kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League, dan kunnen beide clubs een grote zak geld tegemoet zien. De Eindhovenaren ontvangen ‘zónder ook maar een bal te trappen’ mogelijk 37 miljoen euro, terwijl de regerend kampioen van Nederland naar alle waarschijnlijkheid 39 miljoen euro mag gaan bijschrijven.

PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dook alvast in de verdeling van de Champions League-gelden voor het nieuwe seizoen, onder meer naar aanleiding van een onderzoek van het X-account Scotland’s Coefficient, dat met de voor PSV en Feyenoord berekende bedragen goed in de buurt zit. Dat schrijft Elfrink op basis van ‘doorgaans prima ingevoerde bronnen’. “De UEFA moet alle bedragen overigens nog wel bevestigen, voor de goede orde”, zo klinkt het. Zowel PSV als Feyenoord lijkt zich desondanks alvast in de handen te kunnen wrijven.

Artikel gaat verder onder video

In tegenstelling tot de afgelopen jaren plaatsen de nummers één én twee van de Eredivisie zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV is na 26 competitieduels nog altijd ongeslagen en heeft nog maar twee zeges om directe plaatsing voor het miljardenbal veilig te stellen. Feyenoord is eveneens goed op weg. De landstitel lijkt het met een achterstand van tien punten en nog slechts acht competitieduels te gaan uit het hoofd te kunnen zetten, maar met acht punten meer dan FC Twente heeft het de tweede plaats stevig in handen.

Bij rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League kunnen PSV en Feyenoord grote bedragen tegemoet zien. “Deelnemers aan de Champions League 2024-2025 krijgen volgend jaar allemaal een vaste én variabele startpremie uitgekeerd”, weet Elfrink. De vaste premie stijgt naar alle waarschijnlijkheid van 15,6 miljoen naar zo’n 18,6 miljoen euro. Bij de vaststelling van de variabele premie wordt er gekeken naar drie factoren. “De clubranking van de deelnemende teams over de laatste vijf jaar, over de laatste tien jaar én de bedragen die in het land van een Champions League-club worden betaald om het Champions League-toernooi uit te mogen zenden”, zo klinkt het.

Feyenoord staat hoger geklasseerd dan PSV

Over dat laatste is nog niet veel bekend, maar op basis van de stand over de laatste vijf jaar - Feyenoord staat achttiende en PSV twintigste - kunnen de Nederlandse topclubs bedragen van respectievelijk rond de twintig miljoen en ruim achttien miljoen euro verwachten. “Zonder ook maar een bal te trappen, kunnen PSV (37 miljoen) en Feyenoord (39 miljoen) naar verwachting dus sowieso al enorme bedragen toucheren, nog exclusief de vier recettes voor de thuiswedstrijden. Nieuw in het komende seizoen is namelijk dat de Champions League acht duels in de groepsfase kent, in plaats van de huidige zes wedstrijden”, schrijft Elfrink.

In het toernooi zelf valt uiteraard ook nog (veel) geld te verdienen. Er wordt na de groepsfase een klassement van 36 clubs opgemaakt en onder de streep krijgt de ‘koploper’ bijna tien miljoen euro en de ‘hekkensluiter’ bijna drie ton, zo is de verwachting. Bovendien levert een gewonnen wedstrijd iets meer dan twee miljoen euro op en een gelijkspel zeven ton, zo blijkt uit de cijfers van Scotland’s Coefficient. Daar blijft het niet bij, want clubs die zich kwalificeren voor de tussenronde van de Champions League, kunnen twaalf of dertien miljoen euro verdienen.

💰🧮 CONFIRMED UEFA REVENUE DISTRIBUTION NEXT SEASON 🧮💰 (5 mins reading time)



🆕 These are the OFFICIAL UEFA distribution figures for the available prize fund of €3.317bn revenue next season, signed off by UEFA committee & sent to all 55 UEFA member associations



✍️ I have… pic.twitter.com/22jdxCIpF0 — Scotland’s Coefficient (@scotlandscoeff1) March 25, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Joey Kooij krijgt het zwaar te verduren tijdens PSV - FC Twente, onder meer van Michiel Kramer

Michiel Kramer haalt uit naar Joey Kooij, na diens controversiële besluit om een doelpunt van FC Twente af te keuren tegen PSV.